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股市差現在能存金融股嗎？網：跌成這樣不買…要等漲上去嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友問道「現在是否可以進場存金融股了」。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
有網友問道「現在是否可以進場存金融股了」。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

台股近期低迷「跌多漲少」，17日加權指數終場下跌162.07點，收12,966.05點，成交量2,067.31億元。有剛出社會的新鮮人表示，手上剛好有筆錢，問道是否現在適合存金融股，引起網友熱議。

一名網友在Dcard平台上發問「目前是剛出社會的新鮮人，剛好有一點閒錢想要找地方存著，看著股市很差，不知道現在買金融股用來存股好嗎？或是現在的大家都用什麼存錢呢？」

分成兩派意見，支持的一方表示「沒人要存時再存」、「差不多可以進場了，大家都不推薦再反著做就對了」、「這個時候不買金融股，我就問你想買在歷史高點嘛？」、「就定期定額的買，金融股選擇富邦國泰現行都是不錯的選擇」、「現在買比很多人存在17000時候便宜很多」、「跌成這樣還不買，要等漲上去才買嗎」、「天天都便宜，近一年的價格來看現在買沒問題，擔心就分批買，最終還是看目的，存股放心買、短期作價差，就放棄吧」。

不支持的網友留言、「現在只適合買空」、「還不如存買美金存美元，不然就放空到等十年線再進場」、「現在買什麼都不好」、「等十年線吧」。

也有人提醒，金融壽險型的金融股別急著買，「去查一下為什麼壽險股會跌的特別重，風險並還未消失，若非要買的話，請選擇純金融主體的金融股。」

金融股 台股

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