股票滿手套牢！「三個問題」檢視…定期定額投資適合自己嗎？

滿手被套牢的現在，很多人開始思考定期定額真的適合自己嗎？

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，投資人可以問自己三個問題，簡易的判斷自己適合什麼樣的投資方式。

以下為影音內容：

什麼是投資本質？

投資一間公司，主要目的是跟著公司共同發展成長，大老闆辛苦成立一間企業，也只敢期望明年營收變兩倍；一個買公司股票的小韭菜，卻每天希望投資金額變兩倍，真的是笑掉人家大牙。

全球公司成千上萬家，一天認識一家一百年都不夠用，所以股神巴菲特說過，不用去認識所有公司，只要知道可口可樂、美國銀行怎麼賺錢就好。

每個人都應該挑選自己熟悉的產業去投資，因為夠熟悉才可以準確判斷這些公司能夠帶來多少價值，反之，不懂的領域千萬不要碰。

投資整體經濟

投資不是只侷限於一間公司，也可以是一個地區甚至是一整個國家，透過投資一整個地域的整體經濟，一起參與共同的經濟成長。

從歷史回測數據可以得知，台灣和美國整體市場，在過去幾十年都呈現長期向上趨勢，也因為一個國家倒掉的風險，比一間公司倒掉的風險還要低，與其去投資一間自己不懂的公司，不如考慮投資一個地區甚至是整個國家，學習門檻也相對低。

所以定期定額、長期持有被動追蹤市場的大盤型ETF，也漸漸成為小資族對抗通膨，累積報酬的主流方式。

市場長期下來真的會不斷向上發展嗎？從歷史數據回測看來，答案是沒錯的。

S&P 500指數（VOO）就算最近經歷大跌，也是從最初的100元，成長到現在的339元；台灣加權報酬指數也是從5000點一路成長到13000點。

過程中雖然有漲有跌，但長期下來趨勢還是繼續向上呈現。

什麼樣的人適合定期定額的長期被動投資方式？

投資人可以定期定額、長期投資累積報酬，也可以相信自己的能力透過起漲點、開跌點判斷，買低賣高賺取價差。

哪個方式比較適合自己，取決於投資人的能力適合哪種方式。

其實最多只要問自己三個問題就可以找到答案：

先問自己是不是有對於某一項產業的熟悉度特別高，如果「沒有」，定期定額長期持有被動追蹤市場的大盤型ETF會比較適合你。

如果「有」，再問自己第二個問題，是屬於積極型還使被動型投資人，若自己是「保守型」的投資人，則適合被動定期定額投資。

屬「積極型」的，再問最後一個問題給自己：「我真的有能力可以準確判斷出投資的公司是不是處於起漲、開跌階段嗎？」

若答案是「沒有」的話，定期定額被動長期持有被動追蹤市場的大盤型ETF，還是比較適合你，反之答案是「有」，就可以考慮嘗試相信自己的能力，買低賣高賺取報酬。

總結

投資的策略沒有絕對的好壞，根據情況選擇適合自己的策略堅定實行，也不用強迫自己這輩子只能使用其中某一種投資理財方式。

沒有人可以預測未來，沒有人可以告訴你年底台股會是多少點，未來的事情沒有任何人可以提早知道，所以不要盲目相信網路謠言，要自己多去思考判斷。

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