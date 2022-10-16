全球股市大失血！投資大咖：當美元不再強升 就是風向反轉信號燈

摘要 1.全球金融市場投資人已陷入悲觀，由於美國9月的非農就業人口及失業率表現超乎預期，因此讓市場投資人解讀，美國聯準會將持續保持鷹派。 2.投資老手提醒，找對時機操作買賣，仍是成為少數贏家的修為。持股滿載的投資人，不妨考慮將持股賣出，並把預期收益打些折扣，以策安全。 3.外在環境有俄烏戰爭、歐洲貨幣政策不明等情勢，2022年第四季讓投資人感到非常迷惘，可以趁這時調整腳步。

全球金融市場投資人已陷入悲觀，由於美國新公布9月的非農就業人口及失業率表現超乎預期的好，讓市場投資人預測美國聯準會（Fed）的鷹派作法將保持下去。深究投資人的預期心理，背後應是被各國金融市場的跌幅驚嚇過度，任何訊息都往負面思考。

所以當10月美國企業的財報密集出爐，市場充滿保守及不確定性的氛圍下，更讓賣壓源源不斷湧出，幾乎是股、債雙跌，除了持有現金，其他商品都無法做到完全避險。

這並非正常現象，表示市場正處於過度失序狀態，早晚會做出修正。只是這段時間，對持有風險性資產的投資人而言都很難熬，建議先遠離市場一陣子，可能比較容易冷靜下來。

美股表現仍然是重中之重，美元的強勢也已成為各方面的壓力，這是觀察重點，美元何時止住強勢升值，對任何金融市場來說都是關鍵。

各國貨幣何時止跌將是投資火車頭的角色，因為外資撤離速度較快，對新興市場造成的傷害較大。此時仍建議先抱持保守態度，在市場前景渾沌、個人尚未理出頭緒前，我想投資人也很難勇於進場。

不過眾人皆睡我獨醒，找對時機操作買賣，仍是成為少數贏家的修為。雖說做起來很難，持股滿載的投資人，不妨考慮將持股賣出，並把預期收益打些折扣，能達成7、8成也足夠，以策安全。在日後逐漸加碼買股票時比較有利潤空間，因為價格已經低於價值，可以好好挑潛力股。

目前外在環境還有俄烏戰爭情勢的不確定性，歐洲貨幣政策也充滿詭譎變化，2022年第四季可說非常困惑，各位不妨好好調整腳步，等待黎明前的黑暗過去。

記住，充滿危機的時刻也潛藏眾多轉機，祝福大家富貴險中求，仍是成功投資人的鐵律。

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