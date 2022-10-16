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台積電破400還有百元下跌空間？ 分析指「別進場接刀」引論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）12日股價跌破400元，不少散戶都在觀望進場時機。路透
台積電（2330）12日股價跌破400元，不少散戶都在觀望進場時機。路透

「護國神山」台積電（2330）12日股價跌破400元，不少散戶都在觀望進場時機，有網友分享一篇分析文章指出台積電還有百元下跌空間，不宜貿然進場接刀，引起網友熱議。

一名網友在PTT股市板發文，貼出一篇分析台積電未來走勢的文章，文中指出美國財政部長公開表示，「半導體過於依賴台灣，威脅美國國安」，因此未來美國會強化扶植本土半導體、強化韓國地位，台積電將面對全球政經霸主的強烈挑戰，導致股價恐300元不守，股民不宜在此時貿然進場接刀。原Po認為分析相當中肯，「未來大盤大家自己有心理準備」。

貼文曝光後網友紛紛留言，「半導體未來已無成長空間，就算不跌也難漲了」、「主要是美國爸爸開始翻臉惹」、「散戶都這樣，喜歡接刀」、「今年大盤台積電都一定會打到10年線，一堆人死都不信」、「反正要買台積電的可以等明年，法說會都有說明年不樂觀」、「懊悔前年300沒多買，現在有機會到300真的是天上掉下的」。

不過也有人持反對意見「看到說半導體無成長空間的留言，就覺得好笑」、「沒成長空間各國邀設廠？」、「有股票不會跌嗎？天天過年？」、「跌到底也不會倒」、「10年線肯定要分批買啊」、「應該不會這麼慘，688-400，已經下跌40%了」。

台積電 半導體 美國

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