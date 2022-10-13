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台股這波跌到幾點觸底？PTT鄉民大膽預測「到過年前都好不了」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

台股近期震盪劇烈，許多投資者皆受到影響，就有網友好奇「這跌勢到幾點會觸底？」，有網友就表示「市場根本沒有好轉的跡象，股市至少過年前都好不了」，甚至有人直接留言「3955」，引起許多網友討論。

有網友日前在PTT Stock版發文，表示現在「就是空手看戲的時間」，並預言「這波至少要到13000」，而到了13日台股果真連破萬三及12900點關卡，終場跌270.51點，收在12810.73點，為近2年低點。

該名網友回覆自己的貼文，表示這波跌的比他預期的還要慢了一些，但終究還是殺到了13000以下。原PO也表示，這波從16000殺下來有虧到錢的，讓他好奇「是喜歡錢，還是單純只是喜歡買股票？」，他也強調「市場根本沒有好轉的跡象」，甚至直言「股市至少過年前都好不了」，呼籲所有人都「不要再買股票了」，並表示空手保存實力，總比錢丟水溝好。

許多網友留言表示「有人會酸你下跌時手上沒股票，上漲時你也不會持有啦」、「原本從升息開始大概就可以縮手等到年底了，與其在那邊每天看搶反彈還不如早早在3月把錢全部換去美金」、「看大盤波段，我猜3月有機會是底，年分猜2023或2024，手癢的話學好當沖，就不用等底那麼久了啦！」。

也有網友談到2008年時台股由9,859點跌到3,955點的過往，表示「3955有撐」、「2年前我的期貨萬2空單也是在想3955，但8-9千就被川普一波嘎到草草停利了」、「利空如果真的那麼大拜登早就學川普繼續印了，所以基本上想看3955感覺很難」，也有人抱持樂觀看法，表示「但我越看越覺得快跌完了，每次恐慌情緒加大大到一堆人受不了停損大概就是轉折的開始」。

台股 PTT

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