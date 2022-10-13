現攜1600萬撿金融股穩贏？ PTT股民：留最後一棒or分批買進

今（13）日台股持續下跌，收盤跌270.51點，以12810.73點作收，跌幅2.07%，其中金融類股跌39.32點，收在1388.04點，跌幅2.75%。一名男網友見股市如此低迷，加上手頭有一大筆理財房貸可以投資，因此想趁勢買進金融股領配息，於是上網詢問現在進場是否合適，結果不少網友建議他再等一等，或是分批買進較為保險。

一名男網友今天在PTT發文問，「現在可以開始慢慢撿金融股了吧？」他表示自己日前把一棟透天厝重新鑑價，再拿去貸款理財型房貸約1,600多萬，拿到資金後他想投入金融股領息，恰好又看到13日的金融股跌破10年線，覺得此時正是良機。他當前將目標鎖定在國泰金（2882）、台新（2887）、富邦金（2881）、華南金（2880）和中信金（2891），好奇問「現在開始慢慢撿應該不會輸吧？」

PTT股民普遍認為金融股應放到最後撿，「現在撿金融太早了吧，等第一金合庫金跌回疫情前再分批all in」、「金融股是最後一棒，現在還早」、「等科技股漲完再來買都來得及」、「三個字：早得很」、「一堆金融股都要增資，太早了」、「金融股還在山腰呢！」、「金融還很多雷，還不是時候」。

一些網友則認為若分批買進其實可行，「會不會輸不知道，但是應該贏這兩年才進場的人」、「銀彈這麼多，你會贏」、「可以，從現在開始連買一年」、「如果是慢慢撿，那可以啊」、「怕的話，資金切成100、200份，慢慢買」、「不如一半資金分批慢慢存，另外留一半資金，等看看」。