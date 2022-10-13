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限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

趕快撿…台積電遲早站回600元？ 網：前景堪慮矽谷裁員中

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）。本報系資料照
台積電（2330）。本報系資料照

台股昨（12）日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1％，有投資人問「400以下的台積電可以撿了嗎」，因很多分析師都說基本面很好，股價被低估。但有人認為價格下跌是「疫情結束打回原形」。

網友PTT上發問「今日台積電跌破400，但是考慮到護國神山的基本面，股市分析師說這價格完完全全是被低估了，就算再跌也有限，反彈在即，台積電站回600一定是遲早的事認真問，397的台積電可以撿了吧？財富自由就看這次了，有沒有台積電的八卦？」

網友紛紛留言「400以下的台積電是天上掉下來的禮物」、「一張不夠，建議開信貸，加股票期貨，融資買進」、「回600就賺50％了，根本來送錢的」、「分批進場，不變的真理」、「不要接刀子啊」。

也有人認真分析「看看HTC，華碩再看看更久之前的國泰，說真的台積電前景不太妙，短的來說美國中國今年景氣都超慘，矽谷已經在裁員了，而且現在美國想方設法要搞台積電，以前幾年的表現覺得現在股價划算，但股票買的是未來」。

2330台積電 台股 半導體

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台股今12日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。有股民持有台積電81股，均價552，考慮攤平買入至均價450。不過不少人都建議他「先存現金」，等到股價300左右再進場。

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台積電（2330）12日在盤中跌破400元大關，在395.5－400元區間整理，正式跌破400大關，來到3字頭。不少投資人喊「吃不消」，都被套牢牢，有網友發問台積電的合理價位是多少，也有人覺得現在的價格很甜，但政治因素影響甚大，才導致股價變這樣。

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