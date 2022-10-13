國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，不過台股12日持續下挫，盤中一度跌破萬三大關，最終收在13,081.24點。有網友質疑「各國都在破底，只有神秘的黑手（指國安基金）硬拉到翻紅，這行為有點奇怪」。其他網友口徑一致地表示，主因正是「選舉快到了」。

一名網友在PTT發問「為何今天（指10/12）國安基金要進場點火？」他表示，「各國都在持續破底中，怎麼神秘的黑手直接硬拉到現在翻紅，股市匯市看起來今天會花很多錢在護盤，指數死撐萬三、匯率死撐32，現在這個行為怎麼看都有點奇怪？還是明天法說會黑手已經偷看過答案了？」

其他網友紛紛留言「一句話，選舉」、「選舉考量」、「不傻但是長官會要求啊，反正輸死也是我們的錢」、「這種死魚盤到十一月底，大家都不要玩」、「又在亂點火亂套人了」、「年底有選舉」、「各位的納稅錢隨便買，賠了就算了」、「拿火柴點沒多久又熄火了」。

還有網友留言「風中殘燭能撐多久？」、「沒燃料點不起來」、「控制波動度，國安控不了方向，只能等小兒回頭」、「台灣股民都媽寶啊」、「因為今天用很少的子彈就能拉起來」、「整數關卡+國際今天比較穩」、「進場也罵，不進場也罵，難道是要他進去一點點就好？」、「不要讓GG太難看」、「經濟史上最好，結果萬二失守能看嗎？」