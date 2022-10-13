快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

聯合新聞網／ 綜合報導
為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，網友卻不解國安基金護盤原因。（本報系資料庫）
為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，網友卻不解國安基金護盤原因。（本報系資料庫）

為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，不過台股12日持續下挫，盤中一度跌破萬三大關，最終收在13,081.24點。有網友質疑「各國都在破底，只有神秘的黑手（指國安基金）硬拉到翻紅，這行為有點奇怪」。其他網友口徑一致地表示，主因正是「選舉快到了」。

一名網友在PTT發問「為何今天（指10/12）國安基金要進場點火？」他表示，「各國都在持續破底中，怎麼神秘的黑手直接硬拉到現在翻紅，股市匯市看起來今天會花很多錢在護盤，指數死撐萬三、匯率死撐32，現在這個行為怎麼看都有點奇怪？還是明天法說會黑手已經偷看過答案了？」

其他網友紛紛留言「一句話，選舉」、「選舉考量」、「不傻但是長官會要求啊，反正輸死也是我們的錢」、「這種死魚盤到十一月底，大家都不要玩」、「又在亂點火亂套人了」、「年底有選舉」、「各位的納稅錢隨便買，賠了就算了」、「拿火柴點沒多久又熄火了」。

還有網友留言「風中殘燭能撐多久？」、「沒燃料點不起來」、「控制波動度，國安控不了方向，只能等小兒回頭」、「台灣股民都媽寶啊」、「因為今天用很少的子彈就能拉起來」、「整數關卡+國際今天比較穩」、「進場也罵，不進場也罵，難道是要他進去一點點就好？」、「不要讓GG太難看」、「經濟史上最好，結果萬二失守能看嗎？」

台股 限空令 PTT 國安

延伸閱讀

自己股價自己救！中菲行宣布買進庫藏股3,000張 航運股第一家

能放著配息的台積電合理價是多少？ 網：五年線去測試一下

台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

他4月就停損550元台積電「400再接回來！」 網：至少還有50％要跌

相關新聞

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，不過台股12日持續下挫，盤中一度跌破萬三大關，最終收在13,081.24點。有網友質疑「各國都在破底，只有神秘的黑手（指國安基金）硬拉到翻紅，這行為有點奇怪」。其他網友口徑一致地表示，主因正是「選舉快到了」。

趕快撿…台積電遲早站回600元？ 網：前景堪慮矽谷裁員中

台股昨（12）日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1％，有投資人問「400以下的台積電可以撿了嗎」，因很多分析師都說基本面很好，股價被低估。但有人認為價格下跌是「疫情結束打回原形」。

台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

台股今12日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。有股民持有台積電81股，均價552，考慮攤平買入至均價450。不過不少人都建議他「先存現金」，等到股價300左右再進場。

經濟衰退一線之隔 投資級複合債優勢起

國際貨幣基金(IMF)公佈經濟展望報告，受到多數地區高通膨以及緊縮的金融環境影響，預估全球經濟成長率恐由去年的6%降至今...

股市慘跌…改買現階段超強的美元穩賺？ 專家：玩匯差要有「目的性」

最近常有人說股市最近一直下跌，想賺錢變的相對困難，那比起投資股票來說，美元現階段超級強。要是這時候選擇賣股票、買美元，報酬率是不是會更好？

股市要跌到何時？ 她曝面對恐懼心法「就這麼簡單」

電影《阿甘正傳》裡有句經典台詞：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆吃到的是什麼味道。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。