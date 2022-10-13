大盤狂跌鴻海超穩⋯他問「能當存股？」 網曝原因：像牛皮股

近期台股震盪，12日收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，鴻海（2317）跌近1%。有網友好奇，大盤上下波動劇烈，鴻海卻相對穩定，「是否適合當存股？」對此，其他網友反酸「沒漲過有什麼好跌，就像十年前的中華電，可能十年後他還在這」。

有網友在PTT發文表示「這陣子大盤上上下下波動很厲害，這幾天反彈加大逃殺，鴻海相對非常的穩定，比起國營事業中華電信等等，鴻海是不是更適合存股呢？到底鴻海是有什麼故事？可以這麼的穩」。

但其他網友指出「110殺到100耶」、「接近淨值了」，許多人直言「沒漲過是要跌啥」、「因為沒漲到」、「就沒漲有什麼好殺的」、「鴻海現在就像十年前的中華電，可能十年後他還在這」、「他100五年以上了」、「沒啥大漲要殺啥」、「其實聯電也是15到18盤了10年吧，沒啥好奇怪」。

還有網友留言「鴻海老郭是併購戰術，郭董以心繫朝廷」、「鴻海一向是紅海策略、人海戰術、併購戰術」、「鴻海開始大跌通常都是底部」、「準備跌到100塊買來長放」、「因為還沒開始崩，等大盤跌更深才會補跌」、「有些股票就是比較慢才開始補崩」。