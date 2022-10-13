快訊

蔡壁如論文遭認定違反學術倫理 德明科大撤銷碩士學位

日觀光巴士富士山附近翻覆 1人心肺停止、30多人輕重傷

高鐵台中站傳搶案！交易虛擬幣200萬現金遭劫 警逮1人偵辦中

大盤狂跌鴻海超穩⋯他問「能當存股？」 網曝原因：像牛皮股

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現鴻海股價相對穩定。本報系資料庫
網友發現鴻海股價相對穩定。本報系資料庫

近期台股震盪，12日收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，鴻海（2317）跌近1%。有網友好奇，大盤上下波動劇烈，鴻海卻相對穩定，「是否適合當存股？」對此，其他網友反酸「沒漲過有什麼好跌，就像十年前的中華電，可能十年後他還在這」。

有網友在PTT發文表示「這陣子大盤上上下下波動很厲害，這幾天反彈加大逃殺，鴻海相對非常的穩定，比起國營事業中華電信等等，鴻海是不是更適合存股呢？到底鴻海是有什麼故事？可以這麼的穩」。

但其他網友指出「110殺到100耶」、「接近淨值了」，許多人直言「沒漲過是要跌啥」、「因為沒漲到」、「就沒漲有什麼好殺的」、「鴻海現在就像十年前的中華電，可能十年後他還在這」、「他100五年以上了」、「沒啥大漲要殺啥」、「其實聯電也是15到18盤了10年吧，沒啥好奇怪」。

還有網友留言「鴻海老郭是併購戰術，郭董以心繫朝廷」、「鴻海一向是紅海策略、人海戰術、併購戰術」、「鴻海開始大跌通常都是底部」、「準備跌到100塊買來長放」、「因為還沒開始崩，等大盤跌更深才會補跌」、「有些股票就是比較慢才開始補崩」。

台股 PTT 鴻海

延伸閱讀

他4月就停損550元台積電「400再接回來！」 網：至少還有50％要跌

他問大家「台積電套在哪裡」？ 網：550往下攤了半年均價480元

鐵板燒店徵才廣告「簡單粗暴」 網一看爆笑：老闆心胸寬大

科技男逞私慾想硬上！她果斷斬6年情 對方瞎演求婚大戲

相關新聞

大盤狂跌鴻海超穩⋯他問「能當存股？」 網曝原因：像牛皮股

近期台股震盪，12日收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，鴻海（2317）跌近1%。有網友好奇，大盤上下波動劇烈，鴻海卻相對穩定，「是否適合當存股？」對此，其他網友反酸「沒漲過有什麼好跌，就像十年前的中華電，可能十年後他還在這」。

他抽中藥華藥（6446）抖問：怎麼辦？網籲「別貪」拿到做1事

生技股王藥華藥（6446）現金增資申購，短短三天即吸引11.39萬筆申購，以11日收盤價447.5元計算，抽中一張潛在獲利將近4萬元，報酬率約9.7％，但中籤率只有低到1.4%。有網友幸運抽中卻不知道怎麼辦，不少人都建議「放空鎖價差就好」，還有人要他「別貪！拿到後趕快賣」。

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，不過台股12日持續下挫，盤中一度跌破萬三大關，最終收在13,081.24點。有網友質疑「各國都在破底，只有神秘的黑手（指國安基金）硬拉到翻紅，這行為有點奇怪」。其他網友口徑一致地表示，主因正是「選舉快到了」。

趕快撿…台積電遲早站回600元？ 網：前景堪慮矽谷裁員中

台股昨（12）日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1％，有投資人問「400以下的台積電可以撿了嗎」，因很多分析師都說基本面很好，股價被低估。但有人認為價格下跌是「疫情結束打回原形」。

台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

台股昨（12）日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。有股民持有台積電81股，均價552，考慮攤平買入至均價450。不過不少人都建議他「先存現金」，等到股價300左右再進場。

經濟衰退一線之隔 投資級複合債優勢起

國際貨幣基金(IMF)公佈經濟展望報告，受到多數地區高通膨以及緊縮的金融環境影響，預估全球經濟成長率恐由去年的6%降至今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。