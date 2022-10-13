他抽中藥華藥（6446）抖問：怎麼辦？網籲「別貪」拿到做1事

生技股王藥華藥（6446）現金增資申購，短短三天即吸引11.39萬筆申購，以11日收盤價447.5元計算，抽中一張潛在獲利將近4萬元，報酬率約9.7％，但中籤率只有低到1.4%。有網友幸運抽中卻不知道怎麼辦，不少人都建議「放空鎖價差就好」，還有人要他「別貪！拿到後趕快賣」。

有網友在PTT以「X！抽中藥華藥要怎麼辦啦？」為題發文，截圖簡訊內容為「藥華藥（6446）股票之公開申購已於111年10月12日完成抽籤，依台灣證券交易所通知，台端已中籤，將於111年10月20日撥入您台銀高雄之帳戶」。該網友說，「現在無法思考，心情很抖」。

其他網友紛紛羨慕留言「恭喜」、「轉爛了」、「發錢」、「請吃雞排」、「恭喜老爺」，不少人都建議他「台銀高雄，快趁現在放空藥華藥」、「放空鎖價差就好啦」、「放空鎖價差，撥券，再跟營業員說，還券」、「先放空鎖利，發券日現還不就好了」、「馬上借券賣出去」、「先融券鎖價差啊」。

根據公開說明書，藥華藥這次增資預計募集總額為68億元，用途就是因應全球的龐大需求，需要興建廠房及購置設備。

這次現增總發行股數為1,670萬股，其中15%為員工認購、75%為原股東認購，另外10%對外公開承銷。依據承銷時程，本周三至五，則為特定人繳款日期。