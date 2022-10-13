快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

他抽中藥華藥（6446）抖問：怎麼辦？網籲「別貪」拿到做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抽中新藥股王藥華藥股票。 圖擷自藥華藥官網
網友抽中新藥股王藥華藥股票。 圖擷自藥華藥官網

生技股王藥華藥（6446）現金增資申購，短短三天即吸引11.39萬筆申購，以11日收盤價447.5元計算，抽中一張潛在獲利將近4萬元，報酬率約9.7％，但中籤率只有低到1.4%。有網友幸運抽中卻不知道怎麼辦，不少人都建議「放空鎖價差就好」，還有人要他「別貪！拿到後趕快賣」。

有網友在PTT以「X！抽中藥華藥要怎麼辦啦？」為題發文，截圖簡訊內容為「藥華藥（6446）股票之公開申購已於111年10月12日完成抽籤，依台灣證券交易所通知，台端已中籤，將於111年10月20日撥入您台銀高雄之帳戶」。該網友說，「現在無法思考，心情很抖」。

其他網友紛紛羨慕留言「恭喜」、「轉爛了」、「發錢」、「請吃雞排」、「恭喜老爺」，不少人都建議他「台銀高雄，快趁現在放空藥華藥」、「放空鎖價差就好啦」、「放空鎖價差，撥券，再跟營業員說，還券」、「先放空鎖利，發券日現還不就好了」、「馬上借券賣出去」、「先融券鎖價差啊」。

根據公開說明書，藥華藥這次增資預計募集總額為68億元，用途就是因應全球的龐大需求，需要興建廠房及購置設備。

這次現增總發行股數為1,670萬股，其中15%為員工認購、75%為原股東認購，另外10%對外公開承銷。依據承銷時程，本周三至五，則為特定人繳款日期。

PTT 生技 藥華藥

延伸閱讀

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

0050跌到「這價格」眼睛閉起來開始買！ 專家：除非不看好台灣

0050暴跌32％…套在150元怎麼救？ 她用「長期投資」三面向解析

相關新聞

他抽中藥華藥（6446）抖問：怎麼辦？網籲「別貪」拿到做1事

生技股王藥華藥（6446）現金增資申購，短短三天即吸引11.39萬筆申購，以11日收盤價447.5元計算，抽中一張潛在獲利將近4萬元，報酬率約9.7％，但中籤率只有低到1.4%。有網友幸運抽中卻不知道怎麼辦，不少人都建議「放空鎖價差就好」，還有人要他「別貪！拿到後趕快賣」。

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

為挽救台股跌勢，金管會祭出擴大限空令措施，不過台股12日持續下挫，盤中一度跌破萬三大關，最終收在13,081.24點。有網友質疑「各國都在破底，只有神秘的黑手（指國安基金）硬拉到翻紅，這行為有點奇怪」。其他網友口徑一致地表示，主因正是「選舉快到了」。

趕快撿…台積電遲早站回600元？ 網：前景堪慮矽谷裁員中

台股昨（12）日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1％，有投資人問「400以下的台積電可以撿了嗎」，因很多分析師都說基本面很好，股價被低估。但有人認為價格下跌是「疫情結束打回原形」。

台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

台股昨（12）日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。有股民持有台積電81股，均價552，考慮攤平買入至均價450。不過不少人都建議他「先存現金」，等到股價300左右再進場。

經濟衰退一線之隔 投資級複合債優勢起

國際貨幣基金(IMF)公佈經濟展望報告，受到多數地區高通膨以及緊縮的金融環境影響，預估全球經濟成長率恐由去年的6%降至今...

股市慘跌…改買現階段超強的美元穩賺？ 專家：玩匯差要有「目的性」

最近常有人說股市最近一直下跌，想賺錢變的相對困難，那比起投資股票來說，美元現階段超級強。要是這時候選擇賣股票、買美元，報酬率是不是會更好？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。