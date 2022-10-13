台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

聯合新聞網／ 綜合報導
台股12日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。記者陳正興／攝影
台股12日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。記者陳正興／攝影

台股12日開盤一度下殺摜破萬三，收在13,081.24點，下跌24.79點，成交量1,815.57億元，台積電（2330）收397.5元，跌幅1%。有股民持有台積電81股，均價552，考慮攤平買入至均價450。不過不少人都建議他「先存現金」，等到股價300左右再進場。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「目前台積電持有股數81股，均價552，我以目前股價400來計算攤平至成本均價450，大約還需要買進165股換算下來是66000，以目前股價來說已經跌破近兩年的價格了，感覺繼續下跌的幅度應該不大？大家覺得還有可能掉到更低嗎，會建議我攤平嗎？還是繼續放著不管？」

不少網友都建議暫緩，有網友留言「先存現金，讓子彈飛一會兒再進場攤平」、「年底前最少升息3到5碼，明年第一季也還會再升，目前我是現金存著等12月加碼，到時候比較容易攤平」、「視總體經濟額往上（可能要半年至一年），台積站上五日線，考慮小量攤平」。

也有網友留言建議「等300左右再來進場吧，我是看到300上下」、「400附近會在掙扎一段時間，然後破可能什麼鳥事連續長黑急跌，到時請閉眼勇敢買入」、「3開頭開始閉著眼睛買，五年後你會感謝現在的自己，同樣均價的373股靈骨仔路過」。

台股 Dcard 2330台積電

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