股市要跌到何時？ 她曝面對恐懼心法「就這麼簡單」

成功，屬於觀念正確的堅持者

電影《阿甘正傳》裡有句經典台詞：「人生就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆吃到的是什麼味道。」

人生的跌宕起伏猶如股市一般，去年瘋狂追高，如今恐慌暴跌。你問小車股市要跌到什麼時候？我的答案也和樂活大叔（施昇輝）一樣：「我不知道」。

如果股市能輕易預測何時谷底、何時反轉的話，那我們大可不必如此辛苦地專注本業，人人早就憑藉買低賣高而財務自由了。

也正因股市如同人生一般，下一步總是未知，才會分歧出成功與失敗者。面對下挫價格與時間未知的恐懼，越能穩定情緒處於局勢不明中，便越能安然走過下跌的考驗。

當然，不是叫自己不要恐懼就不會恐懼，所謂「書到用時方恨少」，正確的財商觀在此時便顯得彌足珍貴，不妨將自己心中「定海神針」之書拿出來翻翻，重溫一下決定存股的初衷。很多恐懼是來自於不熟悉、沒遇過，須透過閱讀與參考前輩經驗不斷去學習、去鞏固觀念、堅定信念。

只要選好標的，面對下跌，有錢就分批慢買，沒錢就守住不賣、專注本業，努力賺取下次進場的本錢，就這麼簡單。

每一次大盤修正是危機，也是一次財富重新分配的轉機。唯有觀念正確的堅持者才能走過一次次的震盪粹煉，在股海中收穫財富。

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