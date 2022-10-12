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股市慘跌…改買現階段超強的美元穩賺？ 專家：玩匯差要有「目的性」

聯合新聞網／ 艾蜜莉
美元。路透
美元。路透

最近常有人說股市最近一直下跌，想賺錢變的相對困難，那比起投資股票來說，美元現階段超級強。要是這時候選擇賣股票、買美元，報酬率是不是會更好？

我只能說這樣做不一定是好的選擇。美元已經從谷底爬上來了，現在才想要換過去買美元的話，其實就跟在股市高點追高買股票一樣，雖然可能會漲的更高沒錯，但是風險也會不斷增加。

美元、外匯對我來說，不像是股票一樣，可以依照自身價值來估價，它本身是總體經濟的一環，美國政策和全世界經濟的影響太大了。

我個人雖然有投資美股，但不會把美元當作投資的商品，只當作是一種貨幣，當匯率到歷史相對低點的時候，像是美金比台幣1：29以下，我會慢慢買來放著，再來等美股出現好價格，這樣等於同樣的台幣可以買到更多部位的美股

而投資的閒置資金比較高，匯率也比較貴，可能是美元比台幣1：33以上時，我就會考慮分批多換一點台幣回來，把賺匯差當作是小紅利，並不是單純把美金作為一項金融商品來買賣

也有人說，匯率相較於買股票來說比較簡單，因為它有更明確的「天花板」和「地板」，但是這樣也是變得有點在猜高、低價格了。

所以匯率我還是覺得要有目的性的來買，就像我那些買日圓的朋友，他們慢慢往下買是為了旅遊用，就算短時間沒有漲回去也不急，而漲回之後如果還沒有用完，也可以再換回台幣，怎麼樣都不會吃虧

本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文於此

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