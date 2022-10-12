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能放著配息的台積電合理價是多少？ 網：五年線去測試一下

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）。路透
台積電（2330）。路透

台積電（2330）12日在盤中跌破400元大關，在395.5－400元區間整理，正式跌破400大關，來到3字頭。不少投資人喊「吃不消」，都被套牢牢，有網友發問台積電的合理價位是多少，也有人覺得現在的價格很甜，但政治因素影響甚大，才導致股價變這樣。

網友於PTT發文表示，最近FED暴力升息猛打通膨，主流IC設計廠財報一間比一間難看，不過美國CPI依然在高位，可預見美國依然會持續升息，消費性電子短期內也很難回溫，東西買貴了那可就不香，例如680元的台積電。

他持續說明「想討論一下目前大家心目中台積電合理的價位大概是多少，這個價位不是2020年底1000那種買點，是一個真正放著配都舒服，5年起跳的長線合理買點？」

網友紛紛留言「合理在320+台灣價值+通膨=380算合理」、「386沒守住，就是322」、「怎麼漲上去的就怎麼跌回來」、「五年線去測試一下」、「等不升息再慢慢買」、「台積電最大的敵人就是自己，配息配太差了」、「沒看前陣子在算合理價的統統都下去了嗎？」

也有人認為是政治因素影響甚遠，不要心中設定什麼合理價「有老美在搞別指望會好」、「老美想弄你，技術再好產能再大都沒用」、「老美自己的獨佔事業石油電信都能被搞掉分拆了」、「美國政策影響太大了」。

2330台積電 台股 配息

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台積電今（12）日開盤價為397.5點，正式迎接3字頭波段。就有網友有感表示，雖知道整體經濟一路向下，卻沒想到台積電可以跌那麼深，認為當前最好的投資就是做好工作；對此許多人也都分享自己的套牢價，直言「越低越買，攤到躺平」。

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台股今（12）日開盤下跌29.12點，開盤指數13,076.91點；台積電（2330）開盤下跌4.5元，開盤價397元。今年4月，有網友停損了自己抱了一年多的台積電，並說「努力賺錢等400再接回來了」。此言論現在看來，讓不少人稱讚敢在那時候停損真的很有紀律，更有人好奇是否會真的400元接。

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台積電（2330）股價今年以來大跌177元，從今年初高點688元以後，到現在來到低點401元，引起不少股民哀怨，有網友拋問「今年買在650元的人，多久可以解套？」對此，其他網友搖頭給建議「攤平最快」，預測「大概要10年才能解套」。

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今年大環境景氣差，台股持續震盪，有股民抱怨長期投資都嚴重虧損，看到身邊有人只買中華電信（2412）也慘賠40萬，讓他好奇中華電股價110元是否適合進場。對此，其他網友吐槽「110元就是中華電信的相對高點，怎麼會有人在股價130元的時候進場當存股，很詭異吧？」

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