能放著配息的台積電合理價是多少？ 網：五年線去測試一下

台積電（2330）12日在盤中跌破400元大關，在395.5－400元區間整理，正式跌破400大關，來到3字頭。不少投資人喊「吃不消」，都被套牢牢，有網友發問台積電的合理價位是多少，也有人覺得現在的價格很甜，但政治因素影響甚大，才導致股價變這樣。

網友於PTT發文表示，最近FED暴力升息猛打通膨，主流IC設計廠財報一間比一間難看，不過美國CPI依然在高位，可預見美國依然會持續升息，消費性電子短期內也很難回溫，東西買貴了那可就不香，例如680元的台積電。

他持續說明「想討論一下目前大家心目中台積電合理的價位大概是多少，這個價位不是2020年底1000那種買點，是一個真正放著配都舒服，5年起跳的長線合理買點？」

網友紛紛留言「合理在320+台灣價值+通膨=380算合理」、「386沒守住，就是322」、「怎麼漲上去的就怎麼跌回來」、「五年線去測試一下」、「等不升息再慢慢買」、「台積電最大的敵人就是自己，配息配太差了」、「沒看前陣子在算合理價的統統都下去了嗎？」

也有人認為是政治因素影響甚遠，不要心中設定什麼合理價「有老美在搞別指望會好」、「老美想弄你，技術再好產能再大都沒用」、「老美自己的獨佔事業石油電信都能被搞掉分拆了」、「美國政策影響太大了」。