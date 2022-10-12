他問大家「台積電套在哪裡」？ 網：550往下攤了半年均價480元

台積電今（12）日開盤價為397.5點，正式迎接3字頭波段。就有網友有感表示，雖知道整體經濟一路向下，卻沒想到台積電可以跌那麼深，認為當前最好的投資就是做好工作；對此許多人也都分享自己的套牢價，直言「越低越買，攤到躺平」。

網友於論壇Dcard以「台積電正式跌破 400 了...大家都套在哪裡？」為題發文，他認為「600元以下的台積電都是禮物」這句話現在來看已經是一句笑話，並請大家分享都套在什麼價格？

很多網友都留言「這半年一路從550元往下攤，均價約480元」、「487畢業」、「套在440路過」、「405新住戶+1」、「之前套在575，後來跌到497的時候再買，回到520就趕快小賠出場了」、「489套一隻，不急就放著吧」。

還有人表示自己沒半張「均價0，因為我沒買」、「沒套，準備進場佈局，600多買真的傻，太多人沒見識過美聯儲暴力升息法，機會是留給準備好的人」。

另有人勸要趕緊停損了「大家怎都在套…趕快停損吧！台積200你就跑不動了」、「越低越買，攤到躺平」、「會繼續跌吧！外資把GG當垃圾在倒」、「底就是停戰，大幅度和緩天然氣價格，高通膨減緩，才會鷹轉鴿，但停戰應該是很渺茫」。