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他4月就停損550元台積電「400再接回來！」 網：至少還有50％要跌

聯合新聞網／ 綜合報導
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台股今（12）日開盤下跌29.12點，開盤指數13,076.91點；台積電（2330）開盤下跌4.5元，開盤價397元。今年4月，有網友停損了自己抱了一年多的台積電，並說「努力賺錢等400再接回來了」。此言論現在看來，讓不少人稱讚敢在那時候停損真的很有紀律，更有人好奇是否會真的400元接。

今年4月12日，有網友發文表示，自己抱了一年多的台積電，真的萬念俱灰了，靠台積電發財的這個夢也該醒了，看來晚上CPI爆炸，TSM又要破底了，明早開盤市價停損，努力賺錢等400再接回來了。

該名網友台積電的均價落在628元左右，若是當時真有執行停損，價格應該是落在550附近。

而近期有網友翻出該文，並回文表示，「這篇讓我印象深刻，心理默默想著400元，明天終於要來；原PO應該也努力賺錢，也等到了，不知道她會不會接呢？」

許多人留言表示「神預言」、「改300接」、「2020低點250接」、「當初沒停損早拖去埋了，紀律的重要性」、「停損550贏過大多數人」、「這個人跑的算早了」、「555下車的真的強」。

更有網友直言「台GG不管從基本面、籌碼面、技術面都顯示至少還有50％要跌，跌到200以下機率很高，建議全數賣出絕不可接刀」。

2330台積電 台股

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