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他問台積電買在650元何時能解套？ 網搖頭給1建議：10年起跳

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電（2330）股價今年以來大跌177元，影響許多股民，日前就有網友好奇問「台積電買在650元的人，要多久才能解套？」。路透
台積電（2330）股價今年以來大跌177元，影響許多股民，日前就有網友好奇問「台積電買在650元的人，要多久才能解套？」。路透

台積電（2330）股價今年以來大跌177元，從今年初高點688元以後，到現在來到低點401元，引起不少股民哀怨，有網友拋問「今年買在650元的人，多久可以解套？」對此，其他網友搖頭給建議「攤平最快」，預測「大概要10年才能解套」。

一名網友在PTT以「台積電買在650T的 多久可以解套？」為題，指出之前有些人台積電買在650元，當初有人說年底上看達800元，吸引股民無腦買進，如今快要跌破400元了，好奇「台積電股價多久可以重返榮耀？」

對此，很多網友表示「等慢慢攤平是唯一解」，指出「買其他你看好的股票，等攤平就好」、「我買663元」、「我買的時候683元」、「說不定會貶值成壁紙」、「看你多久可以解套」、「我648接刀，你不孤單」、「我買在660元的報到」、「可以等低點繼續投資」、「一輩子都解不了套」、「攤平有機會，繼續放著不知道」。

還有人預測「不要怕，最差就是等10年」、「慢慢等10年吧」、「大概要等10年才能解套」、「30年內不會解套，認命吧」。

台積電 股票

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