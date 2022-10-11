不牛皮了？中華電（2412）股價130→110元 網分析：算相對高點

今年大環境景氣差，台股持續震盪，有股民抱怨長期投資都嚴重虧損，看到身邊有人只買中華電信（2412）也慘賠40萬，讓他好奇中華電股價110元是否適合進場。對此，其他網友吐槽「110元就是中華電信的相對高點，怎麼會有人在股價130元的時候進場當存股，很詭異吧？」

中華電信（2412）7日股價為110.50元。有網友在PTT指出，身邊朋友只投資中華電慘賠40萬，讓他好奇「110的中華電是可以進場的嗎？」

對此，有網友回文指出，「中華電信每年到了110左右就是相對高點，以往每年中華電信就是大概每年發3、4元，股價在105到115上上下下，中華電信漲到130元本來就是一個不合理的結果，難道中華電信有什麼成長性，可以支撐他應該有130元的價格？」

該網友表示，「很多聰明的中華電信存股的股東，早在中華電信股價創新高的時候就先出場了，因為當你股價變高，殖利率就變差啦，怎麼會有人在股價130買中華電信當存股，真的很詭異吧？」

其他網友紛紛留言「中華電信獲利大不如十年前，這兩年才回穩一些」、「這檔牛了幾年回頭看竟然到130，也是吃到QE甜頭，現在補跌罷了」、「5G對電信業花太多錢了，無法回本吧」。

但也有網友反酸「我買的那個時代時候長期是100以下，100是高點，這支沒打算放十年以上別買」、「每年發3、4元？你知道中華電信已經8年沒發過4元以下的股利了嗎？如果連股票股利都算進去，已經13年沒發過4元以下，你是來湊熱鬧的吧」。