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他喊做空聯電（2303）…「停損42、停利16」 看2問題嘆：只能斷頭

聯合新聞網／ 綜合報導
網友做空聯電，無奈嘆「只能斷頭」。（本報系資料庫）
網友做空聯電，無奈嘆「只能斷頭」。（本報系資料庫）

美股上周五再度重挫，道瓊指數終場大跌六三○點，連帶台積電、聯電ADR都跟著下挫百分之五至六。有投資客決定做空聯電（2303），坦言因庫存問題加上外資借券，只有「斷頭」一條路。

股票放空又稱股票做空或股票賣空，是指一種試圖從公司股價下跌中獲利的交易方式。有網友在PTT發文表示，他決定做空聯電（2303），他表示，「下游庫存問題還沒解決完，明後年產能在開出來價格只會一路往下掉，加上外資借卷賣84萬張，二弟只有斷頭一條路了，停損42、停利16」。

其他網友紛紛留言「正確！」、「方向正確」、「16太狂了吧，目前看28到30」、「到16前來攤個幾張」、「16是當這幾年賺的都是空氣嗎」、「賺很大唷」、「42停損有點可惜」。

還有網友留言「太囂張了」、「天上掉下來的禮物，你敢空？」、「太殘忍了」、「別亂空，小心國安嘎爆你」、「太粗暴了，小心糖漿嘎爆」、「大概下週破底，先看25啦」、「下禮拜要大賺了」、「等二哥重返榮耀」、「真的是天下無底」。

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