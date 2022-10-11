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無腦買台積電…他笑「不如資源回收」？ 2關鍵等於送錢給人花

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友認為投資台積電（2330）股票比定存差，甚至連資源回收都還不如。路透社
有網友認為投資台積電（2330）股票比定存差，甚至連資源回收都還不如。路透社

台積電（2330）股價今年以來大跌177元，市值縮水約4.58兆元，而股東人數則創新高，今年大增逾50萬人。有股民反嗆「台積電股票當投資？笑死人，比資源回收還不如」，他認為，台積電沒有配股、沒有配息，甚至沒有發紀念品，根本不算投資股票，而是投機股票。

一名網友在論壇Mobile 01發文表示，台積電每年股息只有10元，換算股息獲得，利息的年利率只有1.2%，每股價值500到600元時，每年投入500元，一年只能收到10元，等於每月收到1元，年利率只有1.5%，「比定存還不如」。

該網友說，「假設買入600元台積電，跌到400元，你還賠了200元，那比定存更不如，定存還不會虧錢。台積電股票甚至比賭博、運動彩還不如，我直接下注，壓獲勝機率低的球隊，只要爆冷門，我還可以拿到2.75倍」。

該網友指出，「很多人說你們買台積電3個月後漲到600到800元，你這不是賭博什麼才是賭博？投資不就是要領獲利。重點這種還比賭博還不如，要放60天，賭博才會開盤？很多人買到600元台積電，現在一年後虧到剩400元左右，簡直跟送錢借人花沒兩樣」。

該網友試算，以100萬元定存，利息1.5%，一年後可得到101.5萬的本金加利息，若是一樣本金投資台積電，只能拿回68.30萬元。他痛批，「很多人說未來會上漲？我是想請問各位，你們有多少個1年後？你們還能活幾年？未來是多久？100年？1000年？你烏龜嗎？」

其他網友則留言「台積電都是拿賺的錢獨厚員工，福利好又多，賺到的只拿一點點出來配，但因為是護國神山，所以都是拿人民的錢把他挺起來的」、「要收割韭菜沒一套騙詞怎麼轉手」、「沒事不要亂喊600以下閉著眼睛買，害很多人被套住」。

但也有網友留言「你是不是被套了很多錢，你信我，星期一開盤台積電大殺下跌時用力買進，擺個3年一定賺的，當然就如你說的，誰知道你不能能活到3年後呢」。

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近幾個月來台股慘綠，若以9月30日收盤的13424.58點計算，截至今年前三季，台股共下跌4794.26點，換算跌幅為26.3%。有網友認為「現在正是存股最佳時機，怎麼存都贏前兩年進場的」，PTT網友則分兩派，有人直言「我ok你先存」，也有人說「如果是定期分批投入，今天會是個好的開始，別all in」。

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投資股票有分短線或長線投資，面對不同類型股票也有不一樣的操作手法。有網友計畫每月都將閒錢投資ETF，如0050、006208、0056 、00878等，領到股息再重新投入股市，持續投資20、30年。其他網友多認為可行，但有人直言「難在心態，能堅持下去再說，注意暴跌的時候不要崩潰清倉」。

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