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現在存股穩贏？他曝計畫「怎麼存都贏這批人」 反被網潑冷水

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日波動大，有網友認為現在正是存股時機。本報資料照片
台股近日波動大，有網友認為現在正是存股時機。本報資料照片

近幾個月來台股慘綠，若以9月30日收盤的13424.58點計算，截至今年前三季，台股共下跌4794.26點，換算跌幅為26.3%。有網友認為「現在正是存股最佳時機，怎麼存都贏前兩年進場的」，PTT網友則分兩派，有人直言「我ok你先存」，也有人說「如果是定期分批投入，今天會是個好的開始，別all in」。

一名網友在PTT發文表示，「目前市場還是震盪，但個人判斷也跌的夠深了，此時不存股更待何時？」他打算將資金分為兩部分，以投資市值型ETF及高股息ETF。

該網友表示，「個人預計配60到70%在VTI/SPY；30到40%在006208高股息ETF︰現金流應付生活開銷，先投入50%，之後定期分批投入，主要聚焦台股高股息ETF，瞄準殖利率高、選股邏輯OK、長期有成長的標的，如0056、00713、00878、00919，第一批進場大概會丟60到70% 00919；30到40% 00878 」。

該網友指出，「在高股息的資產配置都選季配息標的，00919+00878配息月份錯開，應付開銷上現金更好掌控，00919指數年均配息有8%多，未來的配息、價差應該都可以期待，再加上00878現在也跌多，求穩定現金流還是會配置」。

然而其他網友多不是很認同他的論點，留言「跌破4000再存不就贏更多前年進場的了，再等等」、「半年後存，怎麼存都贏現在進場的」、「下個月你有機會看到更便宜的價錢」、「快萬4，存股？」、「坐等萬點以下」、「看不出來散戶哪裡恐慌啊」、「認真講，主跌段都還沒結束，不用現在存」、「如果覺得很有機會漲回萬八，正二不是更好嗎？」

也有網友認同留言「現在進的幾年後都嘛是躺著贏」、「如果是定期分批投入，今天會是個好的開始，別all in」、「如果你覺得一萬是底，那你現在就陸續布局，資金分配」、「現在進去長期勝率很高」。

另有網友直言「既然要長期定期定額，就不用擇時入場了，因為這個機制本身就會幫你平衡成本：如果現在就是低點，它會買得比漲上去後還多；如果現在只是半山腰，跌下去時就會買更多。長期下來你的成本會很接近趨勢的底部」。

ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息

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