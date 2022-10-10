不買個股！他計畫20年閒錢「全投資ETF」 網認可但難在這點

投資股票有分短線或長線投資，面對不同類型股票也有不一樣的操作手法。有網友計畫每月都將閒錢投資ETF，如0050、006208、0056 、00878等，領到股息再重新投入股市，持續投資20、30年。其他網友多認為可行，但有人直言「難在心態，能堅持下去再說，注意暴跌的時候不要崩潰清倉」。

一名網友在PTT發文表示，「如果每個月的閒錢和獎金都丟ETF，完全不買個股，不管股市起伏高低，當下有多少閒錢就全買進去，每月的閒錢就全買大盤型ETF和高股息ETF，如0050、006208、0056 、00878這類，各50％，領到的股息再買回去同樣的ETF，直到20、30年後再說，這樣的投資策略可行嗎？」

其他網友紛紛留言「本來就是這樣玩的」、「要注意的只有幾點，一，計價貨幣本身的問題，例如要是哪天大家因故排斥美元你就要換計價貨幣，二，投資標的資產管理公司經營是否正派、穩健且能持續，三，購買標的管道能否穩定長期運作，有沒有安全問題」。

還有網友留言建議「注意刪掉股板跟APP」、「首先你要確定你的閒錢真的是閒錢，還有你的工作收入不會受景氣影響太多」、「注意心態啊，遇到股災你可以嗎」、「如果股市崩盤你又被裁員，那就只能認賠殺出了」、「重點是要有紀律」、「你先能做個2年，再來說20、30年，講都很簡單」。