台積電跌至「便宜價」台灣就會滅亡？ 專家：誰說好公司不能有好價格

台積電會有便宜價的那天嗎？

近期大盤指數從最高到現在，已經跌了25％以上，但還是有很多績優股和ETF，長期估價來看都還算貴（還在昂貴價上方），例如：台積電（2330）、元大台灣50（0050）這兩檔熱門標的。

從上週開始，有幾位大大跟我說想要買台積電，但心裡也很矛盾的覺得它不會跌到便宜價，其中一位還覺得我是不是已經在偷偷買了（我真的沒有）。

這讓我想到，以前我在上實體課的時候，有一位阿伯在課程中站起來當場大聲說，「當台積電跌到便宜價的時候，台灣就會滅亡了啦！」所以台積電不能亡，就一定要買在便宜價以上！

當時我還很好奇想問一下這位阿伯，為什麼好公司就不能跌到好價格呢，雖然台積電號稱「護國神山」，但股市都會有自己的景氣循環，如果台積電如果只能往上漲，不會往下跌，那麼投資這檔股票的人不就無敵了嗎？

好公司受到環境的影響，也是會讓市場的資金從股票離場，暫時休息一下，而股價是否會到便宜價，其實真的不用一直專注等待這檔股票。

在股市下跌的過程中，也不是什麼都不能做喔。我們可以繼續存錢、累積本金、讀好書以外，可以嘗試找出自己的能力圈，我相信每個人一定都有足夠的能力，可以透過它建立起「屬於自己的觀察名單」。

那等待台積電來到便宜價的時候，如果有其它好的股票先出現便宜價了，就可以開始先分批買，不一定只能單獨等待一檔股票的便宜價。

我的想法其實是不一定只專注在這一間公司，他會不到來到便宜價，其實對我的影響不大，只要其他好公司來到好價格就可以了，不是只有他才是好公司，您說是吧？

投資的世界其實很大，只要是找到能夠賺錢的股票就好，這樣子，台積電到底會不會來到便宜價？這件事好像也就沒那麼重要了。

本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文於此