快訊

血洗墨西哥市政廳！包括市長等18人遭槍殺 外牆滿是彈孔

22歲等同百歲人瑞！世界最長壽狗狗傳噩耗 粉絲心碎湧IG哀悼

誰讓恐龍有羽毛？科學家能從小鳥做出「複製龍」嗎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電跌至「便宜價」台灣就會滅亡？ 專家：誰說好公司不能有好價格

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台積電（2330）。路透
台積電（2330）。路透

台積電會有便宜價的那天嗎？

近期大盤指數從最高到現在，已經跌了25％以上，但還是有很多績優股和ETF，長期估價來看都還算貴（還在昂貴價上方），例如：台積電（2330）、元大台灣50（0050）這兩檔熱門標的。

從上週開始，有幾位大大跟我說想要買台積電，但心裡也很矛盾的覺得它不會跌到便宜價，其中一位還覺得我是不是已經在偷偷買了（我真的沒有）。

這讓我想到，以前我在上實體課的時候，有一位阿伯在課程中站起來當場大聲說，「當台積電跌到便宜價的時候，台灣就會滅亡了啦！」所以台積電不能亡，就一定要買在便宜價以上！

當時我還很好奇想問一下這位阿伯，為什麼好公司就不能跌到好價格呢，雖然台積電號稱「護國神山」，但股市都會有自己的景氣循環，如果台積電如果只能往上漲，不會往下跌，那麼投資這檔股票的人不就無敵了嗎？

好公司受到環境的影響，也是會讓市場的資金從股票離場，暫時休息一下，而股價是否會到便宜價，其實真的不用一直專注等待這檔股票。

在股市下跌的過程中，也不是什麼都不能做喔。我們可以繼續存錢、累積本金、讀好書以外，可以嘗試找出自己的能力圈，我相信每個人一定都有足夠的能力，可以透過它建立起「屬於自己的觀察名單」。

那等待台積電來到便宜價的時候，如果有其它好的股票先出現便宜價了，就可以開始先分批買，不一定只能單獨等待一檔股票的便宜價。

我的想法其實是不一定只專注在這一間公司，他會不到來到便宜價，其實對我的影響不大，只要其他好公司來到好價格就可以了，不是只有他才是好公司，您說是吧？

投資的世界其實很大，只要是找到能夠賺錢的股票就好，這樣子，台積電到底會不會來到便宜價？這件事好像也就沒那麼重要了。

本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文於此

2330台積電 台股

延伸閱讀

他換回25萬美金大賺75萬 網曝下一步最佳投資是這個

美元走貶！他勸「扛不住5％虧損快逃」 網看笑：美酸幻想嗎？

美股漲跌互見 法人：台股可能震盪逐步走高

老船長勇敢加碼！志信抄底長榮搶當新航海王

相關新聞

台積電跌至「便宜價」台灣就會滅亡？ 專家：誰說好公司不能有好價格

台積電會有便宜價的那天嗎？

他換回25萬美金大賺75萬 網曝下一步最佳投資是這個

近期美元投資正夯，有網友在利率28時購入25萬美金，近日換回台幣，推估賺了75萬元以上，PTT狂讚他是「聰明投資人」，他目前正在考慮該如何投資這筆資金，一票網友都推薦他買房，也有人推薦投入美股，直言「美元回跌之日，就是美股再起之時」。

美元走貶！他勸「扛不住5％虧損快逃」 網看笑：美酸幻想嗎？

美元兌大多數主要貨幣4日下跌，因為在澳洲央行升息幅度低於預期後，市場如今猜測各國央行將放慢緊縮步伐，投資人減少聯準會（Fed）升息的押注。有網友分析，「不能承擔5％虧損的最好快把美元換回台幣定存」。但PTT網友認為，「美金拉回就是買，放長線鐵定賺」，比台股有希望多了，怎麼算都比死守台幣好。

股市充滿不確定性！ 專家：靠「三標準」定期定額買個股

靠定期定額減少不確定性

外資一直賣該怕爆？ 內行投資人笑了：「奇蹟時刻」又降臨

近日股市變動幅度大，美股四大指數上周五收跌破底，台股3日終場收在13,300.48點，下跌124.1點，成交量1,677.71億元。有投資人好奇發問「外資一直賣會怎樣？」PTT網友解答，這是奇蹟的財富分配時刻，「殺越多未來的價差越大，代表財富重分配的比例越高」。

股市一直下跌時能聊啥？ 投資人自嘲：討論公園哪裡還有空位

近期台股頻頻下跌，不少投資人面臨嚴重虧損。有網友發現，今年景氣變差，股市也不如前兩年狂熱，身邊朋友越來越少談論股市的話題。其他網友自嘲，「不會討論股市，現在都在討論哪的公園還有空位」，有人直言「大多都是跟風亂買，水退了就知道誰是有穿褲子的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。