瑞信瀕破產他憂成下個雷曼 PTT曝「2事件本質」：完全不同

2008年9月15日雷曼兄弟破產，令其發行的信貸掛鉤票據價值暴跌，因而在台灣、香港發生「雷曼事件」。近日瑞士信貸（Credit Suisse）傳出可能陷入財務危機，市場擔心瑞信成為「下一家雷曼」，致使2008年金融海嘯重演。PTT網友分兩派，有人認為兩者事件完全一樣，應儘速做空，但也有人認為兩事件本質差異很大。

有網友在PTT發問，「雷曼發生前的情況跟瑞信有相似嗎？目前看到的論點分兩派，一派認為早就已經反應了，新聞都報出來了，很多分析師、投顧都在講，所以不會有事。另外一派認為這只是剛開始ㄝ後面如果真的爆掉引發連鎖反應，那會引發金融危機」。

其他網友也分為兩派，認為兩事件類似的網友留言「不是相似，是完全一樣，你趕快凹身家空就財富自由了」、「一開始大家跟沒事人一樣，貝爾斯登到了以後，也只是抖一下，到雷曼的時候，經濟已經開始有影響了，然後新聞才開始爆炸，接著就真炸了」、「完全一樣，快點all in空單」。

但有更多網友認為兩者不同，留言「美國政府當初不爽救雷曼，所以釀大禍，現在歐盟不會讓瑞信倒，而且瑞信的衍生性商品部位沒像雷曼那麼龐大，雷曼出事前夕歐美的金融股可是30-40%在重挫的，現在連瑞信跌10%，都可以拉回平盤上」。

還有網友留言「差多了，瑞信基本上資產品質和流動性根本沒問題，只是有人在推特亂傳而已，這些人真的唯恐天下不亂」、「規模差很多」、「差別是我們已經有經驗了，當時沒碰過這麼大型的金融機構倒閉，市場太恐慌」、「不一樣吧，美國抽資金歐洲信貸受害，雷曼是美國自己市場資金出問題」。