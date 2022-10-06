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他換回25萬美金大賺75萬 網曝下一步最佳投資是這個

聯合新聞網／ 綜合報導
網友換回25萬美金大賺一筆。路透
網友換回25萬美金大賺一筆。路透

近期美元投資正夯，有網友在利率28時購入25萬美金，近日換回台幣，推估賺了75萬元以上，PTT狂讚他是「聰明投資人」，他目前正在考慮該如何投資這筆資金，一票網友都推薦他買房，也有人推薦投入美股，直言「美元回跌之日，就是美股再起之時」。

一名網友在PTT發文表示，「我今天換了25萬美金回台幣，之前是28換的，剛好趁這波升息直接快樂的換回來，那台幣應該拿去投哪個會是好的操作呢？買自己熟悉的股票、買etf 、放著不動等崩盤接、根本不應該換回來、買個小套房？同事們都笑我是白痴現在買台股，但ptt最近又很推0050，有沒有大師要開示下？」

其他網友紛紛狂讚他是聰明投資人，留言「高歌離席，等崩盤，崩房市買房、崩股市買股」、「買房地產..護國群山」、「再換回去美元買美債」、「投入美股或是美債」、「可以再換回去買美債啊」、「同事笑你白痴就是低點該買了」、「放空台積電股期」。

不少網友建議買房，有人留言「買套房住套房，至少要買兩房起跳」、「買房啊，還用教喔」、「先買二套房出租」、「買房呀，打不贏就加入」、「你買個小房自住也不錯」、「再加一千買房，真心建議」。

PTT 美股 台股 台積電 房地產

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