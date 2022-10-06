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美元走貶！他勸「扛不住5％虧損快逃」 網看笑：美酸幻想嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
美元兌大多數主要貨幣4日下跌，因市場猜測各國央行將放慢緊縮步伐。路透
美元兌大多數主要貨幣4日下跌，因市場猜測各國央行將放慢緊縮步伐。路透

美元兌大多數主要貨幣4日下跌，因為在澳洲央行升息幅度低於預期後，市場如今猜測各國央行將放慢緊縮步伐，投資人減少聯準會（Fed）升息的押注。有網友分析，「不能承擔5％虧損的最好快把美元換回台幣定存」。但PTT網友認為，「美金拉回就是買，放長線鐵定賺」，比台股有希望多了，怎麼算都比死守台幣好。

新台幣匯率4日盤中最高升抵31.742元，最多升值1.26角，但在中央銀行進場敲進美元下，升值金額略見收斂，終場升值1.2角，收在31.748元。

一名網友在PTT發文表示，「美元和台幣大概30、31是分界，30以下很便宜，30、31左右算是正常價，QE的時候美元貶到30以下，這部份過去2年示範過了，正常時就是30、31左右，QT時高於31很正常，現在的狀況就是QT，目前漲多，回檔到31整都還是算正常回檔，要回檔到2開頭簡直在幻想，能回檔到30就是極限了」。

該網友指出，「假設真回檔到30整，歐印在31.57就是虧損5％，5％的虧損都扛不住或是承擔不起的，還是快點換回台幣去1％定存就好，至少每天都可以睡很好，股票也不適合，畢竟半根就5％了」。

不少網友對他的言論不以為然，紛紛留言「不換定存，改買美股也不會輸到哪，美指跟股價走相反」、「美酸最近開始越來越多了」、「我是覺得沒必要話講得那麼快：台美利差還是會拉大，代表美元中期支撐還是有的」、「5％虧損是在幻想嗎？那時候沒砍股票的人才又吃5％吧」。

還有網友留言「照你這樣操作就是韭菜」、「算31.9買好了，也要到30.3才有5％虧損」、「台幣漲的有辦法填補台股虧的嗎」。不過也有網友持反面意見，留言「台幣空手仔已經大勝美元追高仔」、「美元追高仔短套到年底，沒過32就可以腳底抹油了」。

台股 PTT 美股 Fed 美元

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