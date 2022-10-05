股市充滿不確定性！ 專家：靠「三標準」定期定額買個股

靠定期定額減少不確定性

七月後全球大盤反彈10％，近期FED出現鷹派說法後，股市又回到總經與FED盤的節奏。

通膨一直是今年以來最大變數，FED也在此次會議顯現打壓通膨的決心，也暗示明年仍有升息的可能，讓市場變得又變悲觀。

在未來景氣不明確的同時，投資很常會出現一個陷阱，價值陷阱(Value trap)。

何謂價值陷阱？過去很多好股票，因為系統性風險股價修正，現在價格看起來都很便宜，讓人想買進，這就是價值陷阱。

更實際的說，也就是依照原本預估的獲利計算本益比，很多可能本益比已經跌破過去三年、甚至五年低點，會覺得買股的CP值很高。

但那是因為只看本益比，而忽略獲利下修，但現在困難的部分，就是大家知道企業獲利普遍會下修，只是難以判斷會下修多少。

操作面來說，對於滿手的人，這時有幾件事能選擇，第一件事是，降低總部位，等到景氣與產業反轉訊號明確再加碼，也許屆時股價也已反彈10-20％，但至少基本面已經轉佳，勝率提高。

第二個事是，如果不想降低部位，但至少反彈時降低槓桿，且透過資產配置降低資產波動。

所謂資產配置，就是選股，選股有三個標準可以參考：

一、個股目前沒有庫存問題 二、個股的產品大多是民生必需品，受到消費疲弱影響較少 三、則個股是科技新品，取代傳統的產品為主

以上三者能較不受既有的零售疲弱影響到業績。

另外，對於空手想加碼的人，我想最重要的事情，是口袋要深，氣要夠長。

目前面對的未來，是一個可能半年到一年後在去化庫存的經濟體，凡事過度樂觀的反彈都要小心。

不過，股價在反應去化庫存的過程，不會等到全部去化完畢才開始大漲，而應該是每次公布經濟數據或財報展望時，就要留意當下庫存狀況。

因此，如果目前部位空手或是持股水位較低，也想找機會慢慢佈局，可以參考兩個方向。

一個是如果對個股沒把握，但認為股價進入了好球帶，那就擇優挑選ETF，減少資產波動。

另一個是分批佈局，不要把想加碼的資金一次投入，以金字塔的方式控制好成本，跌多加碼多，漲多加碼少，並且有長期抗戰的心理準備。

要如何找出適合的標的？我的方式是，除了追蹤法說會與報章媒體產業新聞以外，就是大量閱讀研究報告。

我自己常會用元大的投資先生看研究報告，我用過的看盤軟體很多，投資先生最大優勢，是可以直接閱讀元大投顧寫的研究報告，元大證券在券商排行中，是規模最大，研究團隊較扎實的券商，例如早報、總經、產業或是個股等的研究報告都有提供，除了可以閱讀的報告數多，更重要的是，剛發佈的報告也會即時更新。

如果能從研究報告找出長線適合投資的標的，然後思考如何佈局。對於不擅長找出佈局時機的人來說，定期定額是很好的方式，買在均價又不會錯過市場行情。對於不擅長選股的人來說，投資ETF也是很好的選擇。像是元大台灣50（0050）就是最簡單鎖定台股大盤的方式。

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