大QE時代=平民被搶劫？他怨沒錢進股市很慘 網曝1類人最賺

量化寬鬆（Quantitative easing，簡稱QE）是一種非傳統的貨幣政策，由一國的貨幣管理機構通過公開市場操作，以提高實體經濟環境中的貨幣供應量。有網友擔心，貨幣增加導致熱錢湧入房市、股市，造成通貨膨脹，直言「平民根本是被搶劫，大QE時代沒錢進股市是不是很慘？」PTT網友坦言，疫情錢買房的人才是最賺錢的。

一名網友在PTT發問「大QE時代沒錢進股市是不是很慘？」他表示，「當美國FED實施貨幣寬鬆QE的時候，貨幣供給量變多，其效果就相當於是在狂印鈔票，造成熱錢全湧入房市跟股市，房市跟股市全都井噴，市場流通的錢變多，同時貨幣貶值，也造成嚴重的通貨膨脹」。

該網友指出，「QE下多出來的錢又不是直接發給平民，平民根本沒有爽到，可是卻變成是全民要去承擔通膨以及高房價的苦果，萬物都通膨，就是薪水沒有通膨，結果實際可以買到東西反而變少，房價也變得比以前更買不起了」。

該網友質疑，「就算FED後來實施縮表，也只是在抑制通膨不要那麼誇張而已，物價跟房地產也不可能跌回去了，這整個貨幣寬鬆到縮表的過程，根本都是平民被搶劫吧？

所以在QE的時侯是不是應該要把錢全部投入股市，要是沒錢的人就去信貸，然後把借到的錢投入股市，反正就是設法投資、千萬別儲蓄，這樣才能分到市場流竄的熱錢，至少確保自己可以不被搶劫？」

針對他的言論，有網友留言「資本主意下，貧富差距拉大」、「歷史演過很多次了」，但不少人認為房市影響不大，有人留言「炒房才是唯一解」、「是台灣太詭異，房價不會跌好嗎」、「沒進股市有進房市更優」、「房地產資金翻五倍了」、「現在股票那麼便宜，房地產那麼貴，當然就要調整比重了」、「疫情初期投入房市才是爽賺」。

也有一票人不認同該網友觀點，有人留言「永遠有賺錢機會，你中年危機了喔只會話當年」、「窮不是QE、QT的問題，窮是你的問題」、「你如果自己認同自己的說法就all in營建跟食品股」、「平常沒在做功課投資的話，行情來了也不敢下手啦」。