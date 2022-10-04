折損70％才放手航海王！他投資慘賠4年學費 網反趁機進場

台股今年景氣不如前兩年好，近期更是頻頻下跌，不少投資人不堪虧損出場，有網友折損70％決定出場止損，並表示「真的告別過去，狠心放手了航海王，賠了整個大學四年學費去了」。其他網友安慰她「懂得止損表示你進步了」，不過也有網友認為現在出場等於「賣在阿呆股」，之後恐怕就要上漲了。

有網友在論壇Dcard以「折損70％終於出場了」為題發文表示，「從初入股市到目前一年半，經歷股市大好到越來越難做，本人也從興奮到沉悶再到逃避，這週才再次提起信心，認真面對和檢討過去失敗的投資手法，調整好整個觀念跟策略，最後一步真的告別過去，狠心放手了航海王」。

該網友說，「最近的短線操作都有成功買低賣高，但真的就那麼點零頭而已，前面可是賠了整個大學四年學費去了，真的好難過呀，想到就很沮喪」。

其他網友紛紛安慰留言「學費還是要繳」、「趁年輕趕快改變投資策略吧，先從買市值ETF開始」、「懂得止損代表你進步了」、「年輕還有重來的勇氣，有家庭後就沒有多餘的錢了」。

不過也有網友認為現在不是出場的時機，有人留言「恭喜妳賣在阿呆谷，準備起漲了」、「大氣氛在放棄的時候，往往離低點不遠了，大盤喊上兩萬的時候，也是離高點不遠」、「感謝開示，進場了」。