股市一直下跌時能聊啥？ 投資人自嘲：討論公園哪裡還有空位

近期台股頻頻下跌，不少投資人面臨嚴重虧損。有網友發現，今年景氣變差，股市也不如前兩年狂熱，身邊朋友越來越少談論股市的話題。其他網友自嘲，「不會討論股市，現在都在討論哪的公園還有空位」，有人直言「大多都是跟風亂買，水退了就知道誰是有穿褲子的」。

有網友在論壇Dcard發文表示，「去年台股大熱的時候，我身旁一堆朋友都跑去開了證券戶開始投資，每次吃飯的時候都聽大家在討論各種股市相關的內容，一下飆股、一下當沖，或是有人重倉航運賺到飛起，甚至後來還有一堆人開群組討論買賣狀況」。

該網友說，「不過今年因為景氣沒有很好，股市也不如以往的熱，現在吃飯好像就比較少討論跟財經股市相關的話題了，群組也都沒人回覆，大家身旁的朋友還會討論這些股市的東西嗎？」

其他網友紛紛自嘲「不會討論股市，現在都在討論哪的公園還有空位」、「我們都在討論那個紙箱比較好躺跟保暖」、「現在都在比較誰賠的比較多」、「現在都在討論今天輸多少錢，然後默默的繼續加碼」。

還有網友留言「前年剛踏入股市， 跟朋友吹當沖一天3000多好賺， 現在此時此刻賠了25萬都不敢跟朋友說」、「朋友都跑去玩期貨了，還有人直接開信貸」、「我們群都在做空討論怎麼拿走其他人的錢」。