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外資一直賣該怕爆？ 內行投資人笑了：「奇蹟時刻」又降臨

聯合新聞網／ 綜合報導
台股3日終場收在13,300.48點，下跌124.1點，成交量1,677.71億元。（本報系資料庫）
台股3日終場收在13,300.48點，下跌124.1點，成交量1,677.71億元。（本報系資料庫）

近日股市變動幅度大，美股四大指數上周五收跌破底，台股3日終場收在13,300.48點，下跌124.1點，成交量1,677.71億元。有投資人好奇發問「外資一直賣會怎樣？」PTT網友解答，這是奇蹟的財富分配時刻，「殺越多未來的價差越大，代表財富重分配的比例越高」。

一名網友在PTT詢問「外資一直賣會怎樣？」該網友表示，「美國FED 年底前還要再升5碼 : 我們台灣落後太多，也不可能一次就跟，那如果台股被狂殺，一些今年也很賺錢的公司EPS比去年好 : 但股票被外資倒貨，被腰斬再腰斬，那明年除息會怎麼樣？」

該網友表示，「除息後會不會很慘，左手換右手的概念？然後還要繳稅，既然政府要刺激股市，乾脆把二代健保的魔手停掉，不然股票虧錢了還要繳稅？我是說如果政府要刺激股市的話，做法很簡單，但為何不做？二代健保的魔手可否取消，或著降％？」

有網友回文直言「這問題很好笑，想想去年飆漲的時候，大家都說如果還能再一次金融危機 每個人都打算貸款歐印財富自由，結果兩年不到，股市又開始了大量的回檔，結果反而在問外資一直賣要怎麼辦」。

回文的網友表示，「歷史上平均五年才會有一次大幅度的回檔，結果這次不用兩年就等到，可以說奇蹟般地上帝又帶來了一次財富重分配的時刻。殺越多未來的價差越大，還沒探底前，做好準備都還來得及，殺的越多代表財富重分配的比例越高」。

其他網友紛紛留言「來逛股版的還不懂把握賺錢的機會，成天仇視富人的人，只會讓自己離資產越來越遠」、「其實一般人多空轉換很難馬上改變，很多人都講得很容易，多空轉換至少停損要做到像呼吸一樣自然，問題是自己被套的時候要砍股都要想很多天，更何況是順勢做空」。

還有網友建議「大環境沒QE也不想做空，可以轉美金定存啊，版上討論正夯，其實股市如果跌到相對低點，也可以進場佈局，看個人理財的需求和風險承受的能力」。

外資 台股 PTT 理財

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