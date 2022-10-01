台股重跌...航運股損益快80％求救 網揭殘酷現實：隔代沖吧

近日台股跌幅大，面臨萬五保衛戰，網友問道，親人之前聽人說買航運股會賺錢，後來買完後都沒有關心，最近一打開看才發現已經損益率快80％多了，好奇問該如何回本？引起眾人討論。

網友在PTT發文說，親人之前看人說買航運股會賺錢，於是跟著買進，購買價分別是長榮230元、陽明220元、萬海300元，心想著一定會賺錢，後來就沒有去關心。

網友說，因為最近股市一直跌，親人才打開股市看，一看發現損益率已經跌了快80％多了，並表示目前沒想賺錢，只想要回本就好，「請問大家後面該怎麼操作好」。

其他網友看到也紛紛回應，「認真回你，不要看了，因為回本是不可能了」、「續抱個十年等下一波疫情啊」、「不想砍掉就只能往下攤了吧！把均價拉低看反彈」、「真的要砍了，因為還會再下去」、「之後還要回到這樣風光，真的要等下輩子」、「隔代沖吧」。