萬八存股多久能解套？內行人點「這年限」：勝率100％

台股持續破底，9月份重挫1,670點，面臨萬三保衛戰。有網友說，台股兩年前從9000點一路噴到18000，過去20年，不曾有這麼兇猛的帳福，萬八是近年高點這件事，應該可以確立了，但這波套牢要多久才能解套，引起熱議。

一名網友在PTT分析，從台股1967年到2021年滾動20年來看，過去20年表現的不錯，如果問要套牢多久，假設每年買在年初的第一天，只要撐到10年以上，勝率就有97.5％了，嚴格說，10年和15年失敗的那次，都有卡到1990年很誇張的泡沫，那年完全沒有參考價值。

網友表示正確的數據是，只要你投資台股10年以上，目前勝率是100％，扣除掉1990年，沒有半次10年後還沒有回來的情況，他認為除非這個紀錄未來被打破，不然最多就是10年。

網友說，只要持續買進，現在的便宜就是未來的報酬，除非現在已經是退休族，沒有任何收入再投入，那確實應該擔心，但如果是還在工作的年說人，遇到大跌應該要開心，而不是害怕，把思維看長一點就不會在意短短一兩年的漲跌。

此文一出也引起網友熱議，「現在比誰套牢時間短嗎…」、「中肯，但股板沒人在做長期投資」、「沒幾個能放這麼久」、「觀念有夠正確，少年股神完全無法理解，畢竟他們兩小時就怯的心慌慌」、「散戶最多10個月吧，10年太難」、「沒賣就沒虧」。