投信太愛台灣了？股市跌還一直買超... 網找出「關鍵原因」

台股今（30）日同步收周、月及季月線，尾盤因台積電（2330）再度爆量遭狙擊而收今日最低價422元，收盤指數13,424.58點，下跌109.68點，成交量2,079.34億元。本周指數下跌693.8點，9月則重挫1,670.86點。

這時候太多數的投資人不外乎考慮是否要停損，或是「多看少做」，但有網友說近期觀察投信都是買超，對此感到很不解。

PTT上有網友發文表示，隨著升息對於台股基本面也越來越不樂觀，反觀投信近期不管怎樣都是買超；也因此感到疑惑，是不是可以把投信的這舉動解讀為對台股基本面有信心？

網友紛紛留言「ETF的無腦單效應」、「可以去查ETF年初到現在的規模」、「台灣人無腦多定期定額，投信當然要買」、「阿貓阿狗都買ETF全餐」、「定期仔+無腦仔的買盤」、「存股族看好台股阿」、「定期存股 就是追高又攤平啊」。

也有人認為投信有不得不買的理由「投信=政府」、「投信要保持七成以上持股」、「投信規定要有一定比例的現貨部位」、「投信不能空手，空頭時只能不斷躲到防禦型股票」、「etf、存股、政府委託」。