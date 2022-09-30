「萬4護盤」一起套牢？ 網：國安基金沒進場還少賠點

受美股影響，30日台股開盤持續回落，指數一度來到13,274點，崩跌逾200點。

就有網友認為國安基金的進場護盤時間太少，帶給投資人希望進場，結果因為美國暴力升息，台灣央行僅升息半碼，利差擴大，讓散戶越套越深，可能國安基金不進場還少賠點。

PTT網友發文表示，經典的萬四護盤，帶給大家希望，空手的進場，套牢的繼續撐住，直到斑馬（升息半碼的意思）現蹤，台股就一直殺一直殺一直殺，散戶都越套越深，國安卻說他是用來點火，究竟是放火還是點火？如果當初沒進場散戶就不會跳進去助燃，這樣說對嗎？

網友紛紛留言「原本認賠了，結果忍痛跟國安進場多賠100」、「國安跟外資比比看誰錢多啊」、「當時救的大戶，現在在放空」、「幫外資點火啊，他沒說謊」、「空單被國安嘎死，多單被放生再死」、「國安基金讓我的空單套兩個月」、「國安本來就是騙散戶進場的，還不覺悟」。

也有人不這樣認為「輸錢就輸錢，不要一直怪來怪去」、「讓你彈到15475，自己不走怪國安基金？」、「很有趣的想法，可惜不太真實」、「燒燒韭菜剛好啦！82法則，不希望大家都賺錢是對的」、「就算沒進場，多軍也會催眠自己做多」。