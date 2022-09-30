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網號召「退出股市、美金定存送分題」 遭酸：開始幻想40元了嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／路透
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台股今(30)日開盤下跌124.61點，開盤指數13,409.65點，早盤一度跌逾250點，一度來到13,274.72點；台積電（2330）開盤下跌10.5元，開盤價424.5元。

投資人「哀號遍野」；就有網友要大家退出股市，轉往定存美金，升息之下美元相對其他貨幣強勢，他認為此舉根本就是「送分題」，不過也有人覺得現在美元價格相對也高，現在轉去也如同股市買在萬八。

PTT有網友發文表示，從美國FED點陣圖來看，明年要降息應也是無望了，這樣的美國升息條件，加上台灣只會一直斑馬（半碼），可以大膽猜測今年甚至明年上半年，股市都會呈現熊市行情，外資會不斷提款台股，匯回母國。

他直言「既然如此，台幣趨貶的壓力勢不可擋，何必淌台股的混水？走吧，各位！我們該賣出台幣，去穩穩幾乎無風險的美元定存，我判斷就是送分題，請您不要錯過了！」

網友紛紛留言「年底1:37台幣，美金就是棒」、「至少會升到35，完全不必擔心，越貶越買」、「貸款ALL IN美元」、「楊總裁已經明示，年底就是0或0.5碼，再多沒有」。

但有人不這樣認為「我聞到韭菜的味道」、「27不買32才買，跟買在萬八一樣」、「現在開始幻想35、40（元）了，想當初27.X的時候，一堆人說會來到25、23真是太有趣了」、「山頂吹風」。

也有網友提出專業分析「11、12月預期升息5碼，你央行最狠也只敢1碼，還在質疑不抱美金的，真不知在想什麼，央行要阻貶只有1.升息2.外匯管制3.賣外匯存底，央行沒一樣敢做的，明年政府只能舉債來救內需市場，台幣只會越來越薄。」

美元 台股 匯率 定存

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