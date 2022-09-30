星宇（2646）興櫃最高衝到25.2元...撐到現在不只是「老子有錢」？ 張國煒：我太愛台灣
星宇航空（2646）28日上午召開興櫃前法人說明會，於9月30日興櫃掛牌，正式進入資本市場。30日興櫃股開盤沒多久，星宇航空（2646）最高的買價來到25.20元，最低16.80元，均價22.56元。
星宇航空創辦人張國煒，也在27日辭去「立榮航空」公司董事長一職，未來全力衝刺星宇航空的事業，就有網友問，一開業就馬上遇到疫情的星宇航空，是如何能夠撐到現在？
星宇強碰疫情怎麼活到現在？網友熱議
原PO在PTT上發文表示，記得之前星宇剛上線的時候聲勢很大，而且第一趟的飛機還是由老闆自己開，但一上線就正好碰到疫情的問題，航空業應該也受了很大影響，「每天這樣燒錢怎麼受得了？」
「根據今年的新聞報導，星宇航空這幾年的累積虧損，已經達到81億，面對這種每天燒錢的無底洞，星宇航空是怎麼撐到現在的？」
一派網友紛紛留言「你知道他老爸叫什麼名字嗎？」、「老子有錢」、「賣點長榮股票就好了」、「有錢人才有本事失敗」、「好爽有錢買大玩具」、「有個好爸爸」、「窮人都很愛替有錢人擔心耶」、「他還剛花90億買航空城土地欸」、「老爸有錢、飛機用租的，不是買的，只是創個品牌」。
也有網友專業認真分析回答「長榮股票賣在高點，加上飛機是租的，而且航線部分，因為是小公司，反而這邊損失最少，相比長榮航」、「他有做貨運啊，飛機還是照飛，疫情期間更需要貨運」、「碰到疫情 租金大降價，其實根本沒啥虧」、「之前飛機轉貨運，還是有現金流」。
桃園砸重金打造星宇生態圈
星宇航空之前於8月15日公布今年上半年財報，營收6.32億元、年增80％，稅後虧損26.64億元，每股虧損2.03元，累計虧損95.98億元。
7月更砸了89.57億元標下桃園航空城優先產業專用區G基地，占地14.39公頃，將興建智慧、綠能、低碳星宇園區，包括企業總部、地勤人員及飛航訓練中心。
張國煒：硬體有錢大家都一樣 軟體面是致勝關鍵
張國煒在28日的興櫃前法說會上，被問到如何與同業做出差別？他認為，硬體的方面，只要有錢都不是問題，廠商就那幾家，不是空巴就是波音，致勝的關鍵是在軟體面，軟體面牽涉內涵、公司的文化，「星宇要創造的不一樣，我們的餐點、份量就是要比人家多，質量就是要比人家好。這兩年半我花了很多時間，我甚至下台南好幾次，我幾乎把台南的美食（吃遍），包括我們機上的咖啡，以後有機會你們也可以去喝我們機上的咖啡。」
最後張國煒強調，星宇不一樣是在軟體上面，追趕硬體是沒有意義的，當然不可免俗都是要用最新的，但是最新的硬體錢買就有，公司文化，軟實力基本上要運作這兩個部門，「坦白講離開長榮那段時間，有公司找我，但我太愛台灣，希望大家支持星宇，是懷抱熱情跟專業出來做這個事情。」
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