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台股狂跌⋯他慘賠17萬喊「好難過」 網酸：這樣就撐不住？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己投資的股票從賠15萬變成賠17萬，讓他相當受挫，引來許多網友回覆。本報系資料照
網友分享自己投資的股票從賠15萬變成賠17萬，讓他相當受挫，引來許多網友回覆。本報系資料照

近期台灣股市波動大，許多股民虧損慘烈，有網友就分享自己投資的股票從賠15萬變成賠17萬，看得「好難過好累」，因此發文詢問廣大網友究竟「怎麼辦」。

台股28日重挫360點以13466.07點最低點作收，失守13500點創近22個月新低，許多股民虧損慘烈，有網友就在PTT八卦版發文以「股票賠17萬了我快笑不出來了」為題發文表示，自己已經從前幾天的賠15萬，到今天的賠17萬，狀況相當慘烈。

該名網友表示，他就這樣看著自己省吃儉用沒有娛樂的辛苦錢蒸發，讓他感受到真的「好難過好累」，因此想詢問廣大網友，究竟該怎麼辦。有網友就表示「一張不賣，奇蹟自來」、「領股息慢慢攤回來」，也有人分享更慘的經歷，表示「我朋友虧150萬」、「40萬路過」、「前幾天有個賠1000萬的」。

許多網友也表示「快出場啊！再幾天就-2X萬了」、「撐住，你不是一個人！抱團取暖」，也有人不安慰反酸「17萬就哭？」、「這樣就撐不住還玩什麼股票」、「小老弟才17萬而已，你不適合玩股票」、「如果對產業不熟，真的不建議輕易入市」、「不要再玩了……」、「我賠50萬，都一樣過日子 飯照吃覺照睡」、「心臟這麼小顆定存就好了吧」。

台股 PTT

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