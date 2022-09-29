鍾愛生活類股、年領250萬股息 達人曝「買台積電卻不買0050」心法

曾經是流浪教師，擅長存零股的達人華倫於《投資嗨什麼》分享，善用「六條件」找出長期獲利好股，自建ETF組合抗通膨、抗熊巿，年領股息250萬，年化報酬12％。

華倫更透露自己為何不買0050的原因，而大多持有簡單產品生活類股的他，又為什麼會買進台積電（2330），且長期看好它呢？

以下為影音內容：

華倫如何挖掘好股

以前玩短線都賠，後來開始存零股，是因為早期資金不夠，一股、兩股、五十股、一百股，慢慢存，後來領到股息資金建立起來了，才開始買整張，但還是改不了買零股的習慣。

因為有些高價股一張就要50-60萬，即便年領股息250萬，還是會一下子就花光了，所以還是會用買零股的方式。

選擇在自己能力範圍的股票，通常都是民生消費股票。

選擇的公司股票，通常市占率要第一名或第二名。

再來產品要簡單易懂，沙拉油炒菜的大統益（1232）、卜蜂（1215）；就是生活類股，賣飼料、麵包、飲料，都是很簡單易懂的生活產品。

通膨的關係，食品股可能短期不好，因為原物料上漲太多，但售價沒辦法一次漲足，只能慢慢漲上去，等到原物料回跌之後，食品公司所賣的這些食品也不會降價回去，所以通常食品股有一種抗通膨的特性，持股當中的食品股是最多。

不買元大台灣50（0050）的原因

0050裡面有很多景氣循環股，例如宏達電（2498）從1300元跌到30元，就被踢出去了，最近一次的調整是力機電（6770），剛上市的時候股價50-60元，現在跌到剩下20-30元，就被踢出去了。

景氣循環股就是在景氣好、股價漲的時候，市值變大，所以0050就會納入，但是反而下跌的時候，像是TPK-KY（3673） 、可成（2474）、正新輪胎（2105）、陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603），都是在股價高的時候被0050買進去，可是股價跌的時候就被踢出去。

所以可以說0050是「汰弱留強」，也能說是「追高殺低」；很多短暫的過客，其實都是在拖累0050的績效。

但會參考0050當中的成分股，不過不會買0050，比如台積電（2330）、中華電（2412）、統一（1216）這些龍頭股都有持有。

台積電非生活類股 為何買進？

NVIDIA輝達的董事長黃仁勳說，世界上有兩種東西，看不到摸不到，可是沒有它就會死掉，一個是空氣，另一個就是台積電。

晶片以後算是生活的必需品了，任何的電子產品裡面都有晶片，以前的汽車根本都沒有電子產品，現在的汽車內都是電子產品，就好像一部電腦。

股價500多的時候就進場買了，最近跌至400多元還是持續買，長線還是看好台積電。

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