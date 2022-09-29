快訊

戰學歷無傷選情 高虹安民調飆升 地方出現棄保耳語

陳文茜整理遺照寫「袁惟仁走了」兒子和親姐都回應了

入境新制才剛上路 桃機單一天出入境人數已破新高

鍾愛生活類股、年領250萬股息 達人曝「買台積電卻不買0050」心法

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中央社
中央社

曾經是流浪教師，擅長存零股的達人華倫於《投資嗨什麼》分享，善用「六條件」找出長期獲利好股，自建ETF組合抗通膨、抗熊巿，年領股息250萬，年化報酬12％。

華倫更透露自己為何不買0050的原因，而大多持有簡單產品生活類股的他，又為什麼會買進台積電（2330），且長期看好它呢？

以下為影音內容：

華倫如何挖掘好股

以前玩短線都賠，後來開始存零股，是因為早期資金不夠，一股、兩股、五十股、一百股，慢慢存，後來領到股息資金建立起來了，才開始買整張，但還是改不了買零股的習慣。

因為有些高價股一張就要50-60萬，即便年領股息250萬，還是會一下子就花光了，所以還是會用買零股的方式。

選擇在自己能力範圍的股票，通常都是民生消費股票。

選擇的公司股票，通常市占率要第一名或第二名。

再來產品要簡單易懂，沙拉油炒菜的大統益（1232）、卜蜂（1215）；就是生活類股，賣飼料、麵包、飲料，都是很簡單易懂的生活產品。

通膨的關係，食品股可能短期不好，因為原物料上漲太多，但售價沒辦法一次漲足，只能慢慢漲上去，等到原物料回跌之後，食品公司所賣的這些食品也不會降價回去，所以通常食品股有一種抗通膨的特性，持股當中的食品股是最多。

不買元大台灣50（0050）的原因

0050裡面有很多景氣循環股，例如宏達電（2498）從1300元跌到30元，就被踢出去了，最近一次的調整是力機電（6770），剛上市的時候股價50-60元，現在跌到剩下20-30元，就被踢出去了。

景氣循環股就是在景氣好、股價漲的時候，市值變大，所以0050就會納入，但是反而下跌的時候，像是TPK-KY（3673） 、可成（2474）、正新輪胎（2105）、陽明（2609）、萬海（2615）、長榮（2603），都是在股價高的時候被0050買進去，可是股價跌的時候就被踢出去。

所以可以說0050是「汰弱留強」，也能說是「追高殺低」；很多短暫的過客，其實都是在拖累0050的績效

但會參考0050當中的成分股，不過不會買0050，比如台積電（2330）、中華電（2412）、統一（1216）這些龍頭股都有持有。

台積電非生活類股 為何買進？

NVIDIA輝達的董事長黃仁勳說，世界上有兩種東西，看不到摸不到，可是沒有它就會死掉，一個是空氣，另一個就是台積電

晶片以後算是生活的必需品了，任何的電子產品裡面都有晶片，以前的汽車根本都沒有電子產品，現在的汽車內都是電子產品，就好像一部電腦

股價500多的時候就進場買了，最近跌至400多元還是持續買，長線還是看好台積電。

本文內容已獲 投資嗨什麼 授權。

0050元大台灣50 存股 2412中華電 2330台積電 股息 1216統一

延伸閱讀

國安基金10月6日開例會！ 將對外揭露動用多少銀彈

600以下台積電閉眼買？現4字頭 網喊「買爆」曝股價回升時間點

不甩外資連六賣 台積電早盤開紅盤

市場不買帳？ 台泥股價下挫 10天跌幅達14%

相關新聞

鍾愛生活類股、年領250萬股息 達人曝「買台積電卻不買0050」心法

曾經是流浪教師，擅長存零股的華倫老師善用「六條件」找出長期獲利好股，自建ETF組合抗通膨、抗熊巿，年領股息250萬，年化報酬12％。 華倫也分享自己為何不買0050的原因，而堅持持有簡單產品生活類股的他，又為什麼會買進台積電（2330），且長期看好它呢？

他反對限空令干預市場 網酸「選舉年很正常」：根本防不了主力倒貨

近期股市波動劇烈，台股28日失守13500點創近22個月新低，眼看台股即將面臨「破底」危機，金管會「限空令」還未出手。不過已有網友質疑，下跌也屬於市場機制的一環，限空令等於干預市場機制。對此，其他網友則直言這是合理做法，股市會連帶影響內需市場，加上今年底還遇上選舉，政府不可能不管。

600以下台積電閉眼買？現4字頭 網喊「買爆」曝股價回升時間點

台股28日殺低逾360點，收在最低點13466.07點，創22個月新低，連台積電都收在最低價438元，再探波段低點。PTT網友討論熱烈，有網友直呼「天上掉下來的禮物」，認為現在正式進場大好時機，有人推論，「明年升息循環停了（股價）大概就回500元了」。

台股跌幅25%，賺股息、慘賠價差 手上存股要停損嗎？

今年以來，台股頹靡不振，大盤波段跌幅一度超過25%，季線年線紛紛失守，不少這一年才進場存股的投資人，如今帳面多半一片慘綠。

蔡明彰觀點：南韓會不會爆發金融風暴？台股跌到哪裡？

萬寶投顧蔡明彰強調，目前全球經濟形勢進入了通膨升息的Part Two(第二階段)，強勢美元引發貨幣戰爭，最後是否爆發金融危機

野村投信：第4季持續區間整理 動態調整尋求獲利機會

通膨、升息與經濟衰退的陰霾揮之不去，第3季一度反彈的全球股債市近期再度回檔修正。野村投信表示，聯準會首要任務為抑制通膨，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。