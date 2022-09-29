股市大跌怎麼玩？ PTT曝「4字重點」：攤到快躺平

近期股市波動大，台股28日重挫360點以13466.07點最低點作收，失守13500點創近22個月新低，股民哀鴻遍野，虧損相當慘烈。有網友好奇這種情況下該如何操作手上股票，應該是停損賣出、等到反彈再賣、當日沖或隔日沖哪種做法。不少網友都選擇「低買高賣」，有人直呼「現在當然是只買不賣」。

有網友在PTT發問「這個月股價跌這麼慘，大家是如何操作？」他表示，「若是剛買了一檔符合價值投資的低價股ㄝ又面對這種大空頭連續加速趕底的行情，但股價已經修正一段到達買點，你們的操作是『只要跌到x%就得停損避免再跌變成深套，等行情好或反彈再買回來』、『不停損等到反彈再賣，相信底部股總有一天會回到基本面』、『當沖或隔日沖，快閃快跑，絕對不長期投資』哪一種？」

其他網友紛紛留言「抓近幾年股災價，中間跟現價看切幾等分，分批打進去」、「打給營業員額度調降」、「放空不會喔」、「買美金」、「零股分批買就對啦」、「先要確定你的股票會彈回去」、「攤平攤到沒錢」、「長期投資」、「跟著美國阿爸指示當台股雜空」。

不少人都留言自嘲「從A公園走到B公園卡位」、「假裝沒看到，打小孩」、「眼睛閉閉認真工作啊，我愛工作工作愛我」、「當然先到巷子口弄兩個紙箱，晚上公園先跟隔壁的股友打招呼」、「每天上網罵斑馬（半碼），給你參考」。另外也有許多人是買進，留言「越跌越買」、「只買不賣無限攤平」、「低買高賣反手放空啊」。