他反對限空令干預市場 網酸「選舉年很正常」：根本防不了主力倒貨

近期股市波動劇烈，台股28日失守13500點創近22個月新低，眼看台股即將面臨「破底」危機，金管會「限空令」還未出手。不過已有網友質疑，下跌也屬於市場機制的一環，限空令等於干預市場機制。對此，其他網友則直言這是合理做法，股市會連帶影響內需市場，加上今年底還遇上選舉，政府不可能不管。

當股市行情出現非理性下跌時，政府為了護盤會實施「限空令」措施，該措施含三項禁令，包括限制借券賣出、拉高融券保證金成數、禁止平盤下放空。

有網友在論壇Dcard發文表示，「大家覺得限空令是ok的嗎？大家都知道在自由市場機制的狀況下，政府基本上是不太能干預市場的交易狀況，除非有壟斷抬價或囤貨等非常情形的出現下才會有公權力介入」。

該網友表示，「這次下跌其實也算是市場機制的一環吧，就算有恐慌下跌的情形發生，台股也有10％的漲跌幅限制可以避免崩盤的狀況發生，可以理解政府想要穩定盤勢，不過有漲有跌不是才是股市正常的狀況嗎？」

有不少網友不認同他的看法，留言「合理，市場經濟又不是烏托邦，股市太糟也會影響內需市場，何況是選舉年」、「那美國政府印鈔票，讓人民在家不用工作領補助炒股，算不算干預市場？」、「日幣市場日本政府都開設控管了，不可能永遠不干預市場啦，看不見的手永遠存在」。

還有網友直言「也太小看熊市了吧！現在美國鷹派升息，亞幣貶的亂七八糟，外資不斷把錢匯出去，不限空只會助長空頭氣勢，國安基金進場也只是接刀。限空令就去年跌倒8500點時有出現過，那段時間真的每天跌的稀裡嘩啦」。

不過也有網友認同，留言「參考中國大陸2015年股市崩盤不只限空令，他們直接休市，打亂市場機制，當市場一打開幾乎都是非常恐慌不理性的把單子丟出來，任何限制市場的行為都將會導致恐慌的加劇」、「限空令就是圖利多頭啊，那股市暴漲不是應該也要限多令才公平吧」。

但也有人直言，限空根本防不了倒貨「完全ok啊做空不行就做多啊，主力要倒貨會在意什麼限空令嗎？」