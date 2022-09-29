長榮航（2618）買在35元該停損？ 網：疫情前股價15元左右

指揮中心宣佈10月13日起邊境解封，引發大批民眾搶買機票出國玩，不過有網友發現，國籍航空股價仍「跌跌不休」，不解直呼「飛機怎麼了？」PTT網友坦言，主因就是「載貨比載人賺錢」，不少人都建議他儘速停損。

有網友在PTT發文表示，「不是說解封會有慶祝行情，飛機會直接飛去外太空嗎？怎麼華航、長榮航卻一直跌跌不休？之前不是說華航（2610）上看60、長榮航（2618）準備破百，請問買在35的長榮航，該停損嗎？」

其他網友紛紛留言「海運沒戲，為何期待航空有戲？」、「載人比較賺還是貨物啊」、「航運怎麼走航空怎麼走」、「開始飛就是賠錢開始」、「撐到現在根本是奇蹟了」、「長榮航正常飛時（疫情前）股價只有15元，解封就是炒作題材消失」、「解封就崩」、「不載貨，載賠錢貨空姐跟旅客，當然崩」。

不少人都建議他儘速停損，留言「利空出盡，下去吧」、「停損買美金啦！央行都要放推貶到35了，加減賺」、「還不賣一賣」、「去年就是獲利高點了啦，明年開始賠錢」、「現在不跑，等回到20元看還要賠多少」、「5天前還摸到36塊，下禮拜我看就剩20塊了」。