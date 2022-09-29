聽新聞
test
0:00 / 0:00
600以下台積電閉眼買？現4字頭 網喊「買爆」曝股價回升時間點
台股28日殺低逾360點，收在最低點13466.07點，創22個月新低，連台積電（2330）都收在最低價438元，再探波段低點。PTT網友討論熱烈，有網友直呼「天上掉下來的禮物」，認為現在正式進場大好時機，有人推論，「明年升息循環停了（股價）大概就回500元了」。
台股28日賣壓沉重，指數早盤急跌下挫逾300點，連破13800點、13700點、13600點三道整數關卡；在尾盤未見護盤跡象下引發失望性賣壓，終場重挫360點以13466.07點最低點作收，失守13500點創近22個月新低。
有網友在PTT以「台積電股價4字頭了，大家敢買嗎？」為題發文，他表示，「有人說過600以下的台積電閉著眼睛買，500以下的台積電是天上掉下來的禮物」。
該網友說，「28日早盤台積電最低來到440，台積電本益比更是來到進場部位，台積電獲利屢創新高，股東數近140萬人更是創新高，許多人看好台積電前景，現在台積電4字頭正是大好進場時機，那請問2330台積電股價4字頭了，大家敢買嗎？」
其他網友紛紛留言「小兒（指外資）送的禮物」、「買」、「有啊！目前掛440買5股，慢慢買，資金不多」、「有何不敢？」、「6字頭以下的GG是天上掉下來的禮物，放著配都舒服」、「400以下是老天爺送你的禮物」、「680都買了，現在更該買」。
不過也有網友不認同，有人留言「最近技術大客戶不買單，台積電準備衰三年，不急」、「跌破200再考慮」、「跌到3字頭以下才是好價位」、「250-299有2段跌幅，總會等到，現在幹嘛撿」、「為什麼要聽韭菜喊的600，不聽高手分析的300呢？」、「3字頭開始零股買」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言