他股票虧損30％「怨氣無處發」 網酸教一招：馬上只剩虧15％

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聯合新聞網／ 綜合報導
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台股在投資人疑慮未除之前，指數持續下探，今（28）日下跌360.52點，收盤指數13,466.07點，成交量為2246.13億元。有網友詢問帳面已經虧損30％了，要如何調適心情，有人建議再丟一倍錢進去就只剩虧15％。

有網友在PTT上表示，買的標的基本面很好，但結果越虧越多，目前帳面上已經虧30％，「請問要如何調適心情，要把怨氣出在哪裡？（違法事情不行）」

底下許多留言替原PO幫想調適的方式「去超市捏碎泡麵」、「還有70%不是？」、「加碼，既然基本面良好」、「不要簽聯絡簿」、「用選票教訓只升半碼的政府」、「反向做空」、「找虧40%的聊天」、「不趁現在撿便宜」。

也有「感同身受」的網友留言「17000那陣子每個走路都有風，現在兩袖清風」、「才賠30％有人只剩30％本金」、「等美國降了就回來了」、「再丟一倍錢進去就只剩虧15％」。

另有網友說，「都用閒錢買，放著再慢慢加碼，之前股價真的很高，跌下來終於可以買進更多」。

台股

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