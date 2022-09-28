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殺到見骨就是存股好時機？「分批進場」不會錯 網：賠錢才抱得住

聯合新聞網／ 綜合報導
記者杜建重／攝影
記者杜建重／攝影

台股今（28）日開低走低，指數再往下探底，收盤加權指數13,466.07點，重挫360.52點；法人坦言，內外因素利空夾擊下，大盤表現弱勢。投資人都「綁手不敢輕易買進」就有網友好奇，趁很多股票都打折，是否是存股族的買點時機，有人回答以長期來看確實現在是買點。

有網友在PTT表示，台股這波下跌，不知道會持續多久；但對存股族來說，算是存股的好時機嗎？「以往很貴的股票現在都打折讓你買，放長期領股息來說，如果以這個角度來看，是不是算是存股的好時機？」

網友紛紛留言「分批進場」、「放長期來說可以，但應該還有更低價，別all in就好」、「無腦買」、「低買高賣怎麼輸」、「絕對是，只恨現金留的不夠」、「任何時間都是，但最重要的是資金控管」、「低點存總比高點追好，隨時手上有籌碼慢慢進」。

也有網友不看好「會這樣問的都假存股想做價差啦，真存股要嘛定期買，要嘛耐心等十年線一次押大的」、「被套只好存股」、「高嫌貴低不敢買」、「散戶一定要賠錢才抱的住」、「一跌還有一跌跌」、「長期投資不用出場啊」。

存股 價差 台股

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