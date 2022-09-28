現在買美元是韭菜嗎？ 網喊「要賠很難」：但上35元不要作夢

美國聯準會（Fed）近期再度升息，使得美元指數持續攀高，美元相對強勢，使得許多投資人爭相買美元；台股也因外資賣超、台幣貶值等緣故導致「跌跌不休」。PTT股版近期流行一句話「人多的地方不要去」，有網友擔心是否也適用在投資美元上面，擔心現在才進場買美元會不會被「割韭菜」？

PTT有網友表示，「老美升息力道也沒在客氣的，現在不換難道等35嗎？」並且詢問，身上有200萬現金要全換美元還是換一半（現在美元高點等回檔）就好？

原PO還指出，自己去銀行的時候還遇到有投資人，大喊說股票輸了600萬，所以將全部的股票停損賣出，將餘額都換成美金；由此可見，相較股市下跌且無法掌握，現今投資美元成了一股趨勢。

網友紛紛留言「波動沒多少的東西還要問啥？」、「要賠很難」、「換美金定存」、「這行情看FED是還能玩很久啊」、「破30的時候我也以為是頂，現在快32了」、「上個月我看到央行不守30了馬上換」。

但有網友認為現在換美金不是在賺錢是在於「避險」，還有人專業分析指原PO進場確實慢了「論K線，時機是慢太多。每次交易都這樣幹，長期易輸」;也有不認同的認為「美元要上35元還是不要做夢！」。