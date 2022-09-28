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國安基金不救？台股何時回溫可抄底 專家曝「三個數據」

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國安基金不救？台股何時回溫想抄底 專家曝「三個數據」

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

台股今年被外資提款累積達1.2兆，到底外資為什麼瘋狂賣超；台股真的有這麼差嗎？財經專家阿格力對此做出分析，並分享投資人若是想要抄底台股，需要注意這「三個數據」。

台股破萬四 國安基金沒救了嗎？

以現在台股的位階，已經跌破國安基金護盤的進場點，上一次7月12日國安基金宣布進場，加權指數落在14000點左右。

國安基金若是進場對於股市短線上來說，一定有激勵和實質作用，但很難會永遠逆勢，拉長時間來看，台股仍會和整體國際環境接軌。

也就是說，若是投資人想要抄底股市的話，至少需要看到一些數據反轉，在這些數據尚未反轉之前，過於的積極操作股市其實都不是很好的選擇。

美元指數的秘密

美元指數顧名思義，就是美元相對強弱的概念

貨幣的強跟弱是比較出來的，所以美元指數對應的是六個貨幣（歐元、英鎊、加拿大、日幣、瑞典、瑞士）。

假設這六個貨幣加權後比較低的情況下，美元指數就會強。

所以美元指數越強就代表，世界上的資金也都會跑去美國那，目前美元指數創下今年以來，所以台股跌破萬4，一點也不讓人意外。

台股今年被外資狂賣了1.2兆，為什麼呢？其實不是台股不好，假設台股是熊市，美國還在持續升息，後面還會越升越多（比原本市場預期還多），那外資自然會把台股賣掉，換成美元，美元只要一升值，就賺錢了。

外資就是在機會跟風險之間做選擇，因為股市要贏錢很難，但匯率看起來掌握度比較高。

今年玩權值股真的要小心，尤其外資持股比重高的更要注意。

內資活水怎麼看？M1B和M2給答案

台幣越貶值，通常台股也會越慘。

美元指數那麼強的情況下以及美國持續升息，台灣這次升半碼，利差持續擴大，資金撤離，股市表現不佳。

M1B-M2年增率

M1B=M1A（通貨淨額+支票款+活款）+活期儲蓄款

翻譯：手邊可以動用的資金(活水)

簡單說可以把M1B想像成是資金的活水，因為它定義裡面包含了活存。

什麼時候會把定存解掉變很多活存？就是看到股票在漲或是看到房子在漲，想要去投資的時候。

所以M1B這樣的活水，年增率越高的話就代表大家的「游資」多，市場上錢多就會有行情。

M2=M1B+準備貨幣（如定期存款、郵政儲金及外匯款）

翻譯：整體市場資金

而M2簡單說，是屬於一種流通性比較低的的貨幣總額，像是「定存」。

所以利用M1B的年增率減掉M2的年增率，假設這個年增率差異是正的，而且正很多，就會是前兩年台股的例子，一路漲到萬八。

但現在雖說是正的，但僅是正一點點而已，上個月還出現負數；從此可以得知目前市場的資金是一攤死水。

總結

若投資人手上有一筆錢，想抄底要怎麼做呢？

1.美元指數不再上升，至少先回穩

2.台幣止貶

3.M1B-M2年增率必須持續上升才行

本內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。

美元指數 台幣匯率 國安基金 抄底 升息 外資 台股 阿格力

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