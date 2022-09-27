投資美元根本送分題？網「人多的地方不要去」 PTT分兩派戰翻

近期美元投資成為大勢，有網友擔心「人多的地方不要去」，PTT網友分析，台幣不會無極限貶值，「當台灣開始賺不到錢、出現逆差，那很有可能就是台灣開始正常升息的時候」。有網友認同直呼「美元再升有限了，現在換美元真得當韭菜」，但也有人不認同，狂酸他是杞人憂天。

近來美國聯準會（Fed）決定再度升息，使得美元指數持續攀高。PTT有網友表示，「我認為台幣不會無極限的貶值，27貶到35是一件非常恐怖的事，有心的人可以查看1997亞洲金融風暴那期間台幣的匯率」。

該網友指出，「恐怖點」在於現在開始「全球化結束」，代表美元未必可以流通到全世界，跟以往「全世界都是美國小弟」的概念不同，他也認為「當台灣開始賺不到錢、出現逆差，那很有可能就是台灣開始正常升息的時候，總不能放任台幣繼續貶，否則會變得跟韓國一樣」。

其他網友紛紛留言「美元太多就製造金融危機，讓市場恐慌而湧去美元避險」、「等黃藍燈時就是升息時間點」、「全世界都是美國的韭菜田」、「韓國升息照貶無誤」、「現在壓力山大都沒正常升息了，你還期待以後會正常？」

有網友不認同他的說法，留言「想太多了，現在只是全球化的調整期，真正的全球化根本還沒開始，另外逆差就會升息也想太遠，現在提倡買美金的人根本不會說買了會長期無敵，頂多說兩三年內很猛而已，你的想法也太杞人憂天」。