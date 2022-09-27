快訊

黃珊珊民調衝上第二！周玉蔻成藍白最佳助選員 背後隱憂浮現

上任才快6個月！「最強姊夫」鄭深池辭任長榮國際公司董事長　

遭周玉蔻點名「妹妹長這麼漂亮」 女記者無罩正臉顏值曝光

投資美元根本送分題？網「人多的地方不要去」 PTT分兩派戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
近來美國聯準會（Fed）決定再度升息，使得美元指數持續攀高，引發投資人爭相買美元。報系資料照／記者季相儒攝影
近來美國聯準會（Fed）決定再度升息，使得美元指數持續攀高，引發投資人爭相買美元。報系資料照／記者季相儒攝影

近期美元投資成為大勢，有網友擔心「人多的地方不要去」，PTT網友分析，台幣不會無極限貶值，「當台灣開始賺不到錢、出現逆差，那很有可能就是台灣開始正常升息的時候」。有網友認同直呼「美元再升有限了，現在換美元真得當韭菜」，但也有人不認同，狂酸他是杞人憂天。

近來美國聯準會（Fed）決定再度升息，使得美元指數持續攀高。PTT有網友表示，「我認為台幣不會無極限的貶值，27貶到35是一件非常恐怖的事，有心的人可以查看1997亞洲金融風暴那期間台幣的匯率」。

該網友指出，「恐怖點」在於現在開始「全球化結束」，代表美元未必可以流通到全世界，跟以往「全世界都是美國小弟」的概念不同，他也認為「當台灣開始賺不到錢、出現逆差，那很有可能就是台灣開始正常升息的時候，總不能放任台幣繼續貶，否則會變得跟韓國一樣」。

其他網友紛紛留言「美元太多就製造金融危機，讓市場恐慌而湧去美元避險」、「等黃藍燈時就是升息時間點」、「全世界都是美國的韭菜田」、「韓國升息照貶無誤」、「現在壓力山大都沒正常升息了，你還期待以後會正常？」

有網友不認同他的說法，留言「想太多了，現在只是全球化的調整期，真正的全球化根本還沒開始，另外逆差就會升息也想太遠，現在提倡買美金的人根本不會說買了會長期無敵，頂多說兩三年內很猛而已，你的想法也太杞人憂天」。

韭菜 PTT 美元 台幣匯率

延伸閱讀

愈跌愈買！00878和0056零股同創新高 成交量包辦二、三名

今年跌最慘的五檔ETF！ 00900「不在榜單內」排名第七

台積電破新低 國安「救不起來」？網見走勢傻眼：想急拉卻被倒

北極星藥業（6550）又跌停！兩證券「高歌離席」 網驚：最精彩操作

相關新聞

投資美元根本送分題？網「人多的地方不要去」 PTT分兩派戰翻

近期美元投資成為大勢，有網友擔心「人多的地方不要去」，PTT網友分析，台幣不會無極限貶值，「當台灣開始賺不到錢、出現逆差，那很有可能就是台灣開始正常升息的時候」。有網友認同直呼「美元再升有限了，現在換美元真得當韭菜」，但也有人不認同，狂酸他是杞人憂天。

北極星藥業（6550）跌停！兩證券「高歌離席」 網驚：最精彩操作

北極星藥業-KY（6550）解盲成功，但上漲行情只有一天，繼上周五開高走低重挫至跌停收盤，26日一開盤就重挫至跌停174.5元鎖死，跌停賣單逾7,000張，27日盤中一度「苦吞第三根跌停」。PTT網友分析本次「兩大贏家」，包括凱基台北、元大土城永寧，各別賺了1290萬、2067萬，直呼是「最精彩的操作」。

台積電破新低 國安「救不起來」？網見走勢傻眼：想急拉卻被倒

台股26日跌破前低，盤中一度下探至13,743.19點，終場收在13,778.19點，下跌340.19點，成交量2,178.13億元，PTT網友看走勢直呼「這是國安基金要救卻救不起來的意思嗎？」其他人也傻眼「根本送錢給外資」。

台股大幅震盪 投信：存股族可逢低分批布局

近期台股大震盪，昨天更是一舉摜破前波低點1萬3928點。群益投信統計整理，金融海嘯後台股出現單日大跌逾300點跌幅超過2...

聯準會強勢升息未解 美股大跌台股恐續偏弱

美聯準會（Fed）升息3碼，且今年不排除再大幅升息的疑慮，讓台股非但不能利空出盡，反而連續下跌，週線收黑443點，法人認...

網友玩當沖三年慘賠160萬元 現身勸世：案例血淋淋要盡早醒悟

股市如超短線操作則像賭場，賭徒永遠想要進場翻身，但往往賠錢收場，而「當沖」是一種不需要花費本金，能當日短線操作賺價差的交易方式。有網友以親身慘賠案例，奉勸有在玩當沖的網友，通常只會「賺小賠大」，且是一條不歸路，親自現身勸世「盡早離開賭桌吧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。