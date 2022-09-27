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北極星藥業（6550）又跌停！兩證券「高歌離席」 網驚：最精彩操作

聯合新聞網／ 綜合報導
北極星藥業-KY（6550）26日一開盤就重挫至跌停174.5元鎖死。北極星藥業-KY提供
北極星藥業-KY（6550）26日一開盤就重挫至跌停174.5元鎖死。北極星藥業-KY提供

北極星藥業-KY（6550）解盲成功，但上漲行情只有一天，繼上周五開高走低重挫至跌停收盤，26日一開盤就重挫至跌停174.5元鎖死，跌停賣單逾7,000張，27日再吞「第三根」。PTT網友分析本次「兩大贏家」，包括凱基台北、元大土城永寧，各別賺了1290萬、2067萬，直呼是「最精彩的操作」。

北極星藥業-KY解盲成功，復牌的首日股價漲停作收，上周五開高後一度衝達232元，再創下歷史天價，可惜在賣壓出籠下重挫至跌停收盤，26日也是跳空以跌停開出。

有網友在PTT以「被兩支主力打趴的北極星」為題發文，他表示，「我分析了各大APP跟證交所的買賣紀錄，發現有兩家主力分點，高檔倒貨高歌離席，一，凱基台北，全天成交量也不過1444張，凱基台北居然可以搶到536張，佔當天成交量的37.2％」。

該網友表示，「它不但隔天早上倒了五百多張，早盤總共倒了2357張，均價賣在217.9，幾乎平盤上都是它倒的。上禮拜五早上十點後，北極星股價開始不支倒地凱基台北慢慢空單回補，空單回補買了1882張，均買價在211，凱基台北哥當天只賣超了475張，但連帶當沖的，賺了1290萬」。

該網友指出，「第二，元大土城永寧，上禮拜一、二狂掃了七百張，均價是196.35，離上週二收盤價不遠，新聞只說北極星九月中解盲， 可沒有說9/21會暫停交易公布解盲結果。 連時間點都被土城永寧哥精準的掌握，這是最厲害的地方。

一切劇本都在計畫之中，解盲成功，隔天漲停。相信土城永寧哥也看到了凱基台北的黑科技，漲停搶到了五百多張要隔天倒。它不躁不貪、不伎不求，上禮拜五開盤也跟著倒。早盤倒光七百張，均價賣在225.87，可以說早盤的高點全都是它賣的。土城永寧哥上禮拜一二買進、上禮拜五早盤倒光。大賺2067萬走人」。

該網友直呼「這趟交易可以說是上周全市場全股票當中，最精采的操作，沒有之一」。其他網友紛紛留言「掌握時間點，嘿嘿嘿」、「生技果然韭菜收割機」、「這兩家就隔日沖全明星啊」、「買妖股就是會被爽提款阿，歷史只會一直重演」、「真的高手，北極星半年前就買來布局了」。

解盲 PTT 生技 韭菜 6550北極星藥業-KY

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