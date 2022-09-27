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台股跌破萬四！網哀嚎「沒錢加碼」 PTT曝暴跌後投資分配

聯合新聞網／ 綜合報導
台股26日跌破前低。圖／聯合報系資料照片
台股26日跌破前低。圖／聯合報系資料照片

台股26日跌破前低，盤中一度下探至13,743.19點，終場收在13,778.19點，下跌340.19點，成交量2,178.13億元；三大法人賣超87.55億元。投資人叫苦連天，有網友直呼加碼加到沒錢，只好等抄底，不少人也坦言目前改買美金。

台股26日失守萬四關卡，PTT網友發文表示，「今天（26日）打破了今年新低，但上次也是13000多點反彈的，我是不打算加碼了，空頭市場還是小心操作好，各位還有錢加碼嗎？」

其他網友紛紛留言「加碼空，這種穩穩空穩穩賺其實蠻爽的」、「空手了，等抄底」、「先存錢，等最低再入場」、「沒錢加空吧」、「現金9成放在美金隨時待命」、「沒錢了，我不玩了，錢還我」、「沒錢了，剩3-4成左右，但是不敢抄底了」。

還有網友留言「繼續加碼存股」、「定點存股」、「沒錢加碼代表你資金分配有問題」、「錢八成放美金，短期定存，兩成做期貨，給你參考」。不少人都是加碼買美金，有人留言「都在美金」、「等美金32以上開始換回」、「加碼台銀美金一萬元」、「錢要拿去買美金好，還是留著抄底」、「一部分早換美金，留一部分等著慢慢買跌深的台股」。

PTT 台股

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